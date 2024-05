Pri Starine vynovili cyklotrasu za viac ako sedem miliónov eur

Starina 28. mája (TASR) - V Poloninách opravil Prešovský samosprávny kraj (PSK) 14 kilometrov cyklistických ciest. Rekonštrukcia zahŕňala aj sedem mostov a vyše 60 priepustov. Ako TASR informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, kraj preinvestoval medzi Starinou a bývalou obcou Ruské viac ako 7,4 milióna eur z vlastných a európskych zdrojov.



Rekonštrukčné práce v úseku Starina - Ruské zahŕňali odstránenie pôvodnej asfaltobetónovej vozovky, ktorá bola rozpadnutá a mala nefunkčné odvodnenie a chýbajúce bezpečnostné zariadenia. Cesta s dĺžkou 14,35 kilometra bola komplexne zrekonštruovaná vrátane mostov, priepustov a dláždeného rigola, vynovili aj zvodidlá a prečistili priekopy.



"Už v blízkej budúcnosti to bude o nových vybudovaných či dobudovaných cyklotrasách aj v smere na Stakčín a medzi Uličom a Uličským Krivým. Celkovo tak v rámci cyklookruhu Poloniny trail hovoríme už o 26 kilometroch," uviedol počas odovzdania zrekonštruovaných cyklotrás do užívania predseda PSK Milan Majerský s tým, že ide takmer o tretinu zamýšľanej dĺžky.



Doplnil, že projekt pomôže cestovnému ruchu aj ľuďom, ktorí tu žijú, pretože im to prinesie nové pracovné príležitosti, čo sa týka ubytovacích alebo stravovacích možností. "Poloniny berieme ako celok a chceme tu vytvoriť komplex služieb - preto sme tu okrem projektu Poloniny trail začali aj s opravou ciest, budovaním ubytovacích kapacít či projektom Greenhealth," doplnil Majerský.



Kraj uvádza, že pred dokončením sú aj ďalšie úseky v rámci Poloniny trail vrátane osemkilometrového úseku na Stakčín s novými cyklolávkami, podchodmi a opornými múrmi, a 3,5-kilometrového úseku medzi Uličom a Uličským Krivým s novými cyklolávkami a altánkami. Celkové náklady na tieto úseky presiahnu šesť miliónov eur. V pláne je aj obnova cyklotrás v dĺžke takmer 38 km vrátane úsekov smerom na Sninu, Ulič - Brezovec - Kalná Roztoka a ďalších.



Poloniny trail je projekt realizovaný v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions v spolupráci s Európskou komisiou a so Svetovou bankou, ktorý je zameraný na vybudovanie cyklookruhu v dĺžke 74 km. S prepojením na susedné Poľsko a Ukrajinu by mal mať celkovo až 96 km a na slovenskej strane by mal prechádzať katastrami obcí Stakčín, Runina, Ruský Potok, Uličské Krivé, Ulič, Brezovec, Ruská Volová, Kalná Roztoka a Stakčínska Roztoka. Jeho súčasťou má byť desať cykloodpočívadiel a štyri vyhliadkové veže.