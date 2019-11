Pri Starom moste chcú postaviť vyhliadkovú vežu aj zipline cez Dunaj

Bratislava 13. novembra (TASR) – Pri bratislavskom Starom moste plánujú postaviť vyhliadkovú vežu a vyhliadkovú lávku, ktorá má poskytnúť promenádu a posedenie nad korunami stromov. Vzniknúť má aj zipline dráha, ktorá má spojiť ponad rieku Dunaj 45-metrovú vyhliadkovú vežu na petržalskom brehu s 12-metrovou vežou na ružinovskom brehu, v blízkosti nákupného centra. Vyplýva to z architektonickej štúdie, ktorú na zasadnutie petržalskej komisie územného plánu, výstavby a dopravy predložila firma Jufa, ktorej konateľmi sú Barbora Vetorová a Juraj Fandel.



Na petržalskom brehu pri Starom moste chce investor postaviť vyhliadkovú vežu s výškou 45 metrov. "Bude charakteristická plynulým bezbariérovým výstupom až na vrchol, prístupná každej vekovej kategórii. Z vrcholu bude vyhliadka na mesto po oboch stranách Dunaja," píše v štúdií investor. Po obvode zábradlia majú byť formou galérie prezentované pamiatky Bratislavy, ale aj ostatné pamiatky v rámci Slovenska. "Súčasťou vyhliadky bude suchý tobogan, adrenalínový prechod, taktiež aj promenáda a posedenie nad korunami stromov," priblížil investor.



Z výšky 45 metrov by sa mali môcť návštevníci prostredníctvom lanovej dráhy zipline spustiť na opačnú stranu rieky, kde plánujú postaviť 12 metrov vysokú "pristávaciu" vežu. V ponuke má byť aj možnosť tandemového spustenia sa po tejto dráhe. Cieľovou skupinou majú byť najmä turisti. "Chceme ponúknuť atrakciu priamo v centre mesta a zároveň cielene, formou galérie, priblížiť krásy Slovenska. Vyhliadka kopíruje podobné projekty z Česka aj zo Slovenska," uvádza sa v štúdii s tým, že o uvedený typ atrakcie je v posledných rokoch veľký záujem. Vyhliadkové veže majú byť z oceľových konštrukcií a ich farebnosť sa plánuje v kombinácii zelená a biela.



Petržalská komisia územného plánu, výstavby a dopravy po rokovaní neodsúhlasila navrhované umiestnenie zámeru. Odobrila však ideu vytvorenia obdobnej stavby s rekreačno-kultúrnou funkciou v Petržalke. Komisia zároveň odporučila, aby žiadateľ na takúto významnú stavbu vypísal medzinárodnú súťaž, ktorej predmetom bude výber vhodného umiestnenia, ako aj architektonické stvárnenie. Niektorí členovia komisie sa nestotožnili s navrhovaným umiestnením veže pri Starom moste a vyjadrili názor, žeby bolo vhodnejšie ju umiestniť na inom mieste. Iní považovali zámer z hľadiska funkčnosti za zaujímavý, problém videli v dizajne.



Mesto Bratislava pre TASR potvrdilo, že zámer eviduje. "Rovnako evidujeme aj záujem investora o stretnutie so zástupcami mesta, na ktorom by chcel tento zámer predstaviť. Konkrétny termín stretnutia zatiaľ dohodnutý nie je. Viac budeme vedieť povedať po tomto stretnutí," povedal hovorca mesta Peter Bubla.