Pri stavbách mesto Veľký Šariš ráta so zelenými strechami

Veľký Šariš 26. septembra (TASR) - Mesto Veľký Šariš pri nových stavbách alebo rekonštrukcii pôvodných ráta v projektoch so zadržiavaním zrážkových vôd a zelenými strechami. Rovnako pri rekonštrukcii chodníkov využíva priepustné materiály. Reaguje tým na vplyv zmenu klímy a problémy s vodou v krajine.



"Približne pred dvoma rokmi sme schválili koncept zelenej infraštruktúry. Je to náš základný východiskový dokument, ktorý hovorí o tom, ako má mesto pristupovať pri nových projektoch alebo pri rôznych rekonštrukciách, a tak ďalej," uviedol pre TASR primátor Veľkého Šariša Viliam Kall.



Ako povedal, napríklad pri rekonštrukcii chodníkov využívajú po novom nasiakavé materiály namiesto asfaltových povrchov. Pri nových projektoch, ako je výstavba bytových domov, ale i pri rekonštrukcii kultúrneho centra rátajú už so zadržiavaním zrážkových vôd a zelenými strechami. Projekt Cykloaleje ráta taktiež s výsadbou zelene.



"Momentálne spracovávame dokument s názvom Múses - Miestny územný systém ekologickej stability, v ktorom sú jasne stanovené opatrenia, ale aj územia, ktoré je potrebné chrániť. Či už napríklad na to, že sú tam nejaké významné zložky alebo prvky prírody. Má to napríklad aj nadväznosť na zmenu územného plánu, a teda na zmenu pohľadu na to, ktoré plochy majú byť zastavané a ktoré majú byť dané na zeleň," vysvetlil Kall.



Verí, že na základe spomenutého dokumentu budú vedieť, v ktorých častiach mesta majú robiť konkrétnejšie aktivity. Problém s vodou majú i na hrade Šariš, kde dochádza často k zaplavovaniu určitých území. Problém by mal vyriešiť projekt vodozádržných-vsakovacích jám.