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Pri Štrbe zastavili kamión s 18 tonami tabaku, vodiča zaistili
Pri orientačnej spotrebe 0,7 gramu tabaku na jednu cigaretu by bolo možné z približne 18 ton tabakovej suroviny vyrobiť asi 25,7 milióna cigariet.
Autor TASR
Štrba 24. júla (TASR) - Finančná správa (FS) SR zastavila pri Štrbe v okrese Poprad kamión s 18 tonami tabaku, ktorý by stačil na výrobu viac ako 25 miliónov cigariet. Informoval o tom hovorca FS Daniel Kováč s tým, že predbežný únik na spotrebnej dani presahuje v tomto prípade 3,2 milióna eur. Nákladné auto odhalili príslušníci Stanice colného úradu Poprad počas súčinnostnej akcie s Policajným zborom (PZ) na diaľnici D1.
„Pri kontrole nákladného priestoru našli 114 kartónových škatúľ so sušinou hnedej farby, ktorá svojím vzhľadom a zápachom pripomínala tabak,“ uviedol hovorca. Mobilná jednotka preverila sprievodnú dokumentáciu k prepravovanému tovaru a zistila nezrovnalosti medzi deklarovaným a skutočným stavom. Na miesto následne privolali príslušníkov Kriminálneho úradu FS (KÚFS), ktorí si prípad prevzali na ďalšie konanie.
Zaistené množstvo predstavuje podľa Kováča mimoriadne významný záchyt. Pri orientačnej spotrebe 0,7 gramu tabaku na jednu cigaretu by bolo možné z približne 18 ton tabakovej suroviny vyrobiť asi 25,7 milióna cigariet. „Osemnásť ton tabakovej suroviny v jedinom vozidle predstavuje zásielku, z ktorej by mohlo vzniknúť takmer 1,3 milióna krabičiek cigariet. Zásah ukazuje význam mobilných kontrol a spolupráce colníkov, Policajného zboru a KÚFS. Chránime tak verejné financie aj poctivých podnikateľov,“ podotkol Kováč.
PZ aktuálne zabezpečuje expertízne úkony vrátane odberu biologických stôp a sterov DNA. Vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu skrátenia dane a poistného. Hliadka zaistila vodiča nákladného vozidla a vec si prevzal poverený príslušník KÚFS. Tovar následne previezli do skladových priestorov Colného úradu Prešov. FS pokračuje vo vyšetrovaní a vzhľadom na prebiehajúce konanie nebude zatiaľ poskytovať bližšie informácie.
Hovorca dodal, že rok 2026 priniesol sériu veľkých zásahov. Aktuálny zásah pri Štrbe predstavuje zatiaľ najväčší samostatný záchyt tabakovej suroviny na území Slovenska v tomto roku. Nadväzuje na sériu rozsiahlych kontrol, operatívnych akcií a medzinárodných zásahov FS a KÚFS. V máji napríklad colníci zastavili kamión s takmer 15,5 tony tabaku. V apríli zlikvidovali kompletnú nelegálnu továreň v okresoch Ilava a Bánovce nad Bebravou a zaistili viac ako 11 ton tabaku a v marci odhalili sieť nelegálnych skladov v okresoch Prešov, Vranov nad Topľou a Dolný Kubín. V minulom mesiaci pri medzinárodnom zásahu proti organizovanej skupine zaistila FS na Slovensku takmer osem ton tabakovej suroviny. V marci zase odhalili tajnú fabriku v Zlatých Moravciach a zaistili viac ako 5,9 tony tabaku.
„Len v uvedených prípadoch vrátane aktuálneho záchytu pri Štrbe FS v roku 2026 zaistila viac ako 68,5 tony tabaku a tabakovej suroviny. Zásahy ukazujú celý rozsah práce finančnej správy - od mobilných kontrol kamiónov cez odhaľovanie skladov až po likvidáciu profesionálne vybavených nelegálnych fabrík a medzinárodných organizovaných skupín,“ upozornil Kováč. Výsledky podľa neho nadväzujú na rekordný rok 2025, počas ktorého KÚFS zrealizoval 16 operatívno-pátracích akcií zameraných na tabak a tabakové výrobky a odhalil deväť nelegálnych výrobní cigariet.
„Pri kontrole nákladného priestoru našli 114 kartónových škatúľ so sušinou hnedej farby, ktorá svojím vzhľadom a zápachom pripomínala tabak,“ uviedol hovorca. Mobilná jednotka preverila sprievodnú dokumentáciu k prepravovanému tovaru a zistila nezrovnalosti medzi deklarovaným a skutočným stavom. Na miesto následne privolali príslušníkov Kriminálneho úradu FS (KÚFS), ktorí si prípad prevzali na ďalšie konanie.
Zaistené množstvo predstavuje podľa Kováča mimoriadne významný záchyt. Pri orientačnej spotrebe 0,7 gramu tabaku na jednu cigaretu by bolo možné z približne 18 ton tabakovej suroviny vyrobiť asi 25,7 milióna cigariet. „Osemnásť ton tabakovej suroviny v jedinom vozidle predstavuje zásielku, z ktorej by mohlo vzniknúť takmer 1,3 milióna krabičiek cigariet. Zásah ukazuje význam mobilných kontrol a spolupráce colníkov, Policajného zboru a KÚFS. Chránime tak verejné financie aj poctivých podnikateľov,“ podotkol Kováč.
PZ aktuálne zabezpečuje expertízne úkony vrátane odberu biologických stôp a sterov DNA. Vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu skrátenia dane a poistného. Hliadka zaistila vodiča nákladného vozidla a vec si prevzal poverený príslušník KÚFS. Tovar následne previezli do skladových priestorov Colného úradu Prešov. FS pokračuje vo vyšetrovaní a vzhľadom na prebiehajúce konanie nebude zatiaľ poskytovať bližšie informácie.
Hovorca dodal, že rok 2026 priniesol sériu veľkých zásahov. Aktuálny zásah pri Štrbe predstavuje zatiaľ najväčší samostatný záchyt tabakovej suroviny na území Slovenska v tomto roku. Nadväzuje na sériu rozsiahlych kontrol, operatívnych akcií a medzinárodných zásahov FS a KÚFS. V máji napríklad colníci zastavili kamión s takmer 15,5 tony tabaku. V apríli zlikvidovali kompletnú nelegálnu továreň v okresoch Ilava a Bánovce nad Bebravou a zaistili viac ako 11 ton tabaku a v marci odhalili sieť nelegálnych skladov v okresoch Prešov, Vranov nad Topľou a Dolný Kubín. V minulom mesiaci pri medzinárodnom zásahu proti organizovanej skupine zaistila FS na Slovensku takmer osem ton tabakovej suroviny. V marci zase odhalili tajnú fabriku v Zlatých Moravciach a zaistili viac ako 5,9 tony tabaku.
„Len v uvedených prípadoch vrátane aktuálneho záchytu pri Štrbe FS v roku 2026 zaistila viac ako 68,5 tony tabaku a tabakovej suroviny. Zásahy ukazujú celý rozsah práce finančnej správy - od mobilných kontrol kamiónov cez odhaľovanie skladov až po likvidáciu profesionálne vybavených nelegálnych fabrík a medzinárodných organizovaných skupín,“ upozornil Kováč. Výsledky podľa neho nadväzujú na rekordný rok 2025, počas ktorého KÚFS zrealizoval 16 operatívno-pátracích akcií zameraných na tabak a tabakové výrobky a odhalil deväť nelegálnych výrobní cigariet.