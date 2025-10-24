< sekcia Regióny
VÁŽNA NEHODA: Pri Strečne sa zrazilo auto s kamiónom, tvoria sa kolóny
Na mieste zasahuje šesť hasičov zo Žiliny s dvomi kusmi techniky.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Strečno 24. októbra (TASR) - Vážna dopravná nehoda osobného auta a kamióna sa v skorých ranných hodinách stala v piatok na ceste I/18 pri Strečne v okrese Žilina. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, motoristi musia počítať s tvorbou kolón, pričom premávku riadia policajti.
Podľa informácií z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline sa na ceste zrazilo osobné auto s kamiónom. Na mieste zasahuje šesť hasičov zo Žiliny s dvomi kusmi techniky.
Podľa informácií z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline sa na ceste zrazilo osobné auto s kamiónom. Na mieste zasahuje šesť hasičov zo Žiliny s dvomi kusmi techniky.