Pri Studničke sa po roku opäť stretnú pútnici

Nová Ves nad Žitavou 20. augusta (TASR) – Pútnici zo širokého regiónu sa po roku opäť stretnú na tradičnej púti k pútnickému miestu Studnička v obci Nová Ves nad Žitavou v okrese Nitra. Púť k Panne Márii Kráľovnej sa uskutoční od 22. do 24. augusta. Pre pútnikov sú pripravené duchovný program, vysluhovanie sviatosti zmierenia a sväté omše v slovenskom i maďarskom jazyku. Hlavným celebrantom liturgickej slávnosti v nedeľu (23. 8.) bude nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, informovalo o tom Biskupstvo Nitra.



Pútnický areál Studnička sa nachádza v západnej časti chotára obce, ktorú miestni poznajú ako Konopnice a Chrástočky. Podľa legendy sa na tomto mieste zjavila v roku 1860 miestnemu pastierovi oviec postava panny v bielom rúchu s dieťaťom v náručí. V druhej ruke držala paličku a dotýkala sa ňou zeme. Keď o chvíľu prišiel pastier k miestu, kde videl postavu, z prameňa tiekol výdatný prúd čistej vody. Ľudia uverili, že voda má zázračné účinky a lieči chorých. Vedľa prameňa postavili drevený stĺp a umiestnili naň sošku Panny Márie Lurdskej. Neskôr postavili farníci nad prameňom malú kaplnku z kameňa.



Vodu z prameňa si chodia naberať ľudia zo širokého okolia. Aj v súčasnosti veria, že im pomôže pri liečení rôznych chorôb. „Po prvej svetovej vojne sa tam chodili chlapi, ktorí sa vrátili z ruského zajatia, pomodliť. Z vďačnosti, že sa vrátili živí a zdraví, zasadil Jakub Remiš okolo prameňa tri lipy a jeden javor. Ich koruny dodnes tvoria nad Studničkou živý chrám,“ opisujú históriu pútnického miesta miestni obyvatelia.



Areál je opradený množstvom príbehov, ktoré sa ústnym podaním zachovali do dnešných čias. Podľa hygienikov fyzikálno-chemický a mikrobiologický rozbor vody potvrdil, že voda je neškodná a vhodná na pitie. Zároveň však potvrdil aj to, že neobsahuje žiadne mimoriadne prvky, ktoré by jej dávali liečivú silu.