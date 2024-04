Pri sútoku Váhu a Demänovky v L. Mikuláši vznikne nová oddychová zóna

Liptovský Mikuláš 3. apríla (TASR) - Pri sútoku Váhu a Demänovky v Liptovskom Mikuláši, časti Palúdzka, vznikne nová oddychová zóna. Jej súčasťou bude ohnisko s lavičkami, ihrisko a niekoľko drevených hracích prvkov pre deti. Vznikne aj lepší prístup k rieke, v ďalšej etape by mohla pribudnúť lezecká stena. TASR o tom informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková.



Obyvatelia toto miesto poznajú ako špic, mnohé rodiny tam chodia tráviť svoj voľný čas. Podľa primátora Jána Blcháča bude oddychová zóna v Palúdzke patriť medzi najkrajšie lokality v meste. "Dnes prázdny, nevyužívaný mestský pozemok zaplnia preliezky, pieskovisko a herné prvky," povedal. Doplnil, že projekt je už pripravený a radnicu čaká vybavovanie na stavebnom úrade.



Vybavenie oddychovej zóny bude z dreva. Radniční rátajú aj s vybudovaním pozvoľného vstupu do Demänovky, kde sa bude dať v teplých dňoch osviežiť. "V oddychovej zóne umiestnime aj informačnú tabuľu, ktorá bude približovať históriu našej mestskej časti. Z rozprávania pamätníkov vieme, že v minulosti sa práve v tejto lokalite nachádzal menší prístav pre plte, podľa ktorého má vraj Palúdzka vo svojom erbe kotvu," vysvetlil mestský poslanec Marek Nemec s tým, že ide o jednu zo zaujímavostí, o ktorej nevedia ani mnohí domáci.



Vybudovanie oddychovej zóny by malo stáť približne 90.000 eur, ktoré chce mesto získať z externých zdrojov. Začiatok prác je predbežne naplánovaný na budúci rok.