Pri Tatranskej Štrbe zišlo auto z cesty, skončilo na koľajisku zubačky
Autor TASR
Tatranská Štrba 11. januára (TASR) - V nedeľu popoludní došlo k dopravnej nehode na úseku medzi Štrbským Plesom a Tatranskou Štrbou, kde osobné vozidlo zišlo z cesty a skončilo na koľajisku zubačky. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, 42-ročný vodič sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom.
„Vďaka rýchlej reakcii našich policajtov a ostatných záchranných zložiek udalosť dopadla bez zranení,“ uviedla polícia. Ako informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti, v úseku Štrba - Štrbské Pleso bola od 15.50 h prerušená doprava. Polícia doplnila, že auto už bolo odtiahnuté a železničná doprava je obnovená.
