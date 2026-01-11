Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 11. január 2026Meniny má Malvína
< sekcia Regióny

Pri Tatranskej Štrbe zišlo auto z cesty, skončilo na koľajisku zubačky

.
Dopravná nehoda medzi Štrbským Plesom a Tatranskou Štrbou, kde osobné vozidlo zišlo z cesty a skončilo na koľajisku zubačky. Foto: FB Polícia SR - Prešovský kraj

V úseku Štrba - Štrbské Pleso bola od 15.50 h prerušená doprava. Polícia doplnila, že auto už bolo odtiahnuté a železničná doprava je obnovená.

Autor TASR
Tatranská Štrba 11. januára (TASR) - V nedeľu popoludní došlo k dopravnej nehode na úseku medzi Štrbským Plesom a Tatranskou Štrbou, kde osobné vozidlo zišlo z cesty a skončilo na koľajisku zubačky. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, 42-ročný vodič sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom.

Vďaka rýchlej reakcii našich policajtov a ostatných záchranných zložiek udalosť dopadla bez zranení,“ uviedla polícia. Ako informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti, v úseku Štrba - Štrbské Pleso bola od 15.50 h prerušená doprava. Polícia doplnila, že auto už bolo odtiahnuté a železničná doprava je obnovená.
.

Neprehliadnite

M. JANÍK: Choroba pažeráka je častá, no veľa ľudí nevie, že ju má

OBRAZOM: Tieto osobnosti boli ocenené štátnymi vyznamenaniami

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte extrémy prírody?

VIDEO: Prezident Pellegrini udelil štátne vyznamenania 22 osobnostiam