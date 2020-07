Pri ťažbe dreva v okolí Ilavy zomrel 17-ročný mladík

Bratislava/Zliechov 14. júla (TASR) – Pri ťažbe dreva v okolí obce Zliechov v okrese Ilava zomrel 17-ročný mladík. K udalosti došlo v utorok dopoludnia. Prípad vyšetruje Oddelenie Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Inšpektorátu práce Trenčín. TASR o tom informoval hovorca Národného inšpektorátu práce Ladislav Kerekeš.



Kerekeš priblížil, že úraz sa stal počas ťažby dreva, ktorú vykonával živnostník Richard H. pre externú spoločnosť. Na pomoc si prizval svojich synov. Počas manipulácie s drevom došlo k zosuvu stromu, ktorý zasiahol 17-ročného syna do brucha. „Spôsobil mu život ohrozujúce zranenia," uviedol Kerekeš.



Zraneného následne premiestnili z ťažko dostupného terénu na miesto, kde mohol pristáť vrtuľník zdravotnej záchrannej služby. Ten ho previezol do nemocnice v Martine. Podľa informácií policajného zboru mladík vážnym zraneniam podľahol.



„Inšpektorát práce Trenčín vykoná ohliadku miesta udalosti, pričom predmetom výkonu inšpekcie práce budú jednak okolnosti vzniku úrazu, ako aj to, či išlo o pracovný úraz," priblížil Kerekeš.



Inšpekcia práce v tomto roku podľa Kerekeša zaznamenala 18 smrteľných pracovných úrazov. V minulom roku ich v porovnateľnom období bolo o päť menej.



Pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví v období od začiatku roka do konca júna bolo 29. V tom istom období v roku 2019 ich bolo 30. „Počet registrovaných pracovných úrazov, teda úrazov s dobou práceneschopnosti nad tri dni, predstavuje ku koncu júna tohto roku 3230 v porovnaní s 5028 úrazmi v rovnakom období vlani," povedal Kerekeš