Pri Topoľčanoch útočil pes, tri deti skončili v nemocnici
K útoku došlo v stredu (6. 8.) večer, keď pes vybehol z dvora rodinného domu a prešiel cez cestu na chodník.
Autor TASR
Krušovce 7. augusta (TASR) - V obci Krušovce v Topoľčianskom okrese napadol pes tri maloleté dievčatá. Podľa polície skončili deti so zraneniami v nemocnici.
K útoku došlo v stredu (6. 8.) večer, keď pes vybehol z dvora rodinného domu a prešiel cez cestu na chodník. „Tam viackrát uhryzol osemročnú poškodenú a spôsobil jej poranenie v oblasti nôh. Následne prišiel k 11-ročnému dievčaťu, ktoré taktiež opakovane uhryzol do nôh a spôsobil jej viaceré odreniny po celom tele. Najstaršie 13-ročné dievča utrpelo najťažšie poranenia na nohách, ktoré si vyžiadali operačný zákrok s predpokladanou dobou liečenia do troch mesiacov,“ informovala polícia.
Poverený príslušník Policajného zboru v Topoľčanoch začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a s ohľadom na citlivosť prípadu bližšie informácie v tejto chvíli nie je možné poskytnúť,“ doplnila polícia.
