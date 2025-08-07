Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. august 2025Meniny má Štefánia
< sekcia Regióny

Pri Topoľčanoch útočil pes, tri deti skončili v nemocnici

.
Policajná snímka. Foto: Facebook Polície SR - Nitriansky kraj

K útoku došlo v stredu (6. 8.) večer, keď pes vybehol z dvora rodinného domu a prešiel cez cestu na chodník.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Krušovce 7. augusta (TASR) - V obci Krušovce v Topoľčianskom okrese napadol pes tri maloleté dievčatá. Podľa polície skončili deti so zraneniami v nemocnici.

K útoku došlo v stredu (6. 8.) večer, keď pes vybehol z dvora rodinného domu a prešiel cez cestu na chodník. „Tam viackrát uhryzol osemročnú poškodenú a spôsobil jej poranenie v oblasti nôh. Následne prišiel k 11-ročnému dievčaťu, ktoré taktiež opakovane uhryzol do nôh a spôsobil jej viaceré odreniny po celom tele. Najstaršie 13-ročné dievča utrpelo najťažšie poranenia na nohách, ktoré si vyžiadali operačný zákrok s predpokladanou dobou liečenia do troch mesiacov,“ informovala polícia.

Poverený príslušník Policajného zboru v Topoľčanoch začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a s ohľadom na citlivosť prípadu bližšie informácie v tejto chvíli nie je možné poskytnúť,“ doplnila polícia.

.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život

IRSÁKOVÁ: Úľ je ako lekáreň, nepomáha nám len med, ale aj mŕtve včely