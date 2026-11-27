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TRAGÉDIA V L. MIKULÁŠI: Opitý vodič zrazil chodkyňu a ušiel
Policajná hliadka vozidlo následne vypátrala a zastavila.
Autor TASR
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Liptovský Mikuláš 27. novembra (TASR) - Pri tragickej dopravnej nehode v Liptovskom Mikuláši zomrela 77-ročná chodkyňa. Ako TASR informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, na priechode pre chodcov na sídlisku Podbreziny došlo v piatok v podvečerných hodinách z doposiaľ presne nezistených príčin k stretu motorového vozidla s chodkyňou.
„Sedemdesiatsedemročná žena utrpela pri nehode vážne zranenia. Napriek úsiliu záchranárov počas prevozu do nemocnice svojim zraneniam podľahla,“ uviedla policajná hovorkyňa.
Spresnila, že podľa doposiaľ zistených skutočností si vodič vozidla po nehode nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody a z miesta odišiel. Policajná hliadka vozidlo následne vypátrala a zastavila. „Pri kontrole sa vodič podrobil dychovej skúške, ktorá preukázala prítomnosť alkoholu s výsledkom 1,33 promile. Predbežný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok bol zároveň pozitívny na metamfetamín,“ priblížila s tým, že 52-ročný muž bol obmedzený na osobnej slobode.
Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši. Okolnosti aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
„Sedemdesiatsedemročná žena utrpela pri nehode vážne zranenia. Napriek úsiliu záchranárov počas prevozu do nemocnice svojim zraneniam podľahla,“ uviedla policajná hovorkyňa.
Spresnila, že podľa doposiaľ zistených skutočností si vodič vozidla po nehode nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody a z miesta odišiel. Policajná hliadka vozidlo následne vypátrala a zastavila. „Pri kontrole sa vodič podrobil dychovej skúške, ktorá preukázala prítomnosť alkoholu s výsledkom 1,33 promile. Predbežný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok bol zároveň pozitívny na metamfetamín,“ priblížila s tým, že 52-ročný muž bol obmedzený na osobnej slobode.
Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši. Okolnosti aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.