Pri tragickej nehode auto narazilo do mosta, vodič zhorel v aute
Došlo k nej neďaleko obce Kolíňany v Nitrianskom okrese.
Autor TASR
Kolíňany 4. decembra (TASR) - Záchranné zložky zasahovali v noci zo stredy (3. 12.) na štvrtok pri tragickej dopravnej nehode. Došlo k nej neďaleko obce Kolíňany v Nitrianskom okrese.
Ako informovala polícia, z doposiaľ presne nezistených príčin auto narazilo do konštrukcie mosta ponad cestu I/65 a začalo horieť. „Vo vozidle sa nachádzala jedna zhorená osoba, ktorej totožnosť zatiaľ nie je známa. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla polícia.
