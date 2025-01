Pri tragickej nehode na diaľnici pod Tatrami zahynul 73-ročný muž

Poprad 8. januára (TASR) - Pri tragickej nehode, ktorá sa v stredu ráno stala na diaľnici D1 pod Tatrami, zahynul 73-ročný muž. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že muž havaroval v smere z Popradu do Liptovského Mikuláša krátko pred 8.00 h.



Vodič podľa hovorkyne z doposiaľ presne nezistenej príčiny zišiel mimo vozovky do odvodňovacieho kanála a narazil do betónového piliera železničného mosta vedúceho ponad diaľnicu. "Muž zraneniam na mieste podľahol. Polícia miesto nehody zadokumentovala, v prípade bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia," dodala Ligdayová.



Presná príčina dopravnej nehody je predmetom nasledujúceho vyšetrovania, do ktorého bol pribratý aj znalec z odboru cestnej dopravy.