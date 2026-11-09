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Pri Trenčianskych Tepliciach odhalia obnovený pamätník americkým letco
Bombardér zostrelili nemecké stíhačky 17. decembra 1944 severne od obce Omšenie.
Autor TASR
Trenčianske Teplice 9. novembra (TASR) - Zachovať pamiatku desiatich amerických letcov a priblížiť ich príbeh ďalším generáciám bolo hlavným cieľom rekonštrukcie pamätníka venovaného posádke bombardovacieho lietadla B-24J Liberator Tenmenbak v Kamenickej doline pri Trenčianskych Tepliciach. Pamätník slávnostne odhalia v utorok (10. 11.) dopoludnia. Informoval o tom koordinátor rekonštrukcie Pavol Horňák.
Bombardér zostrelili nemecké stíhačky 17. decembra 1944 severne od obce Omšenie. Deväť z desiatich členov posádky z lietadla vyskočilo, Roland W. Morin, ktorý obsluhoval spodnú guľometnú vežu, utrpel smrteľné zranenie.
Pamätník vznikol v septembri 1994 vďaka miestnym obyvateľom. V novembri 2008 sa uskutočnila jeho prvá rekonštrukcia. Kompletne ho obnovili tento rok. Súčasťou obnovy je nový kríž a nová drevená palisáda s desiatimi trámami - po jednom za každého člena posádky. Na trámoch sú umiestnené menovky letcov. V areáli pribudol aj nový stojan informačného panelu, ktorý približuje historické okolnosti havárie a osudy posádky.
Projekt sa uskutočnil za podpory organizácie Spirit of America, Veľvyslanectva USA na Slovensku a mesta Trenčianske Teplice.
Bombardér zostrelili nemecké stíhačky 17. decembra 1944 severne od obce Omšenie. Deväť z desiatich členov posádky z lietadla vyskočilo, Roland W. Morin, ktorý obsluhoval spodnú guľometnú vežu, utrpel smrteľné zranenie.
Pamätník vznikol v septembri 1994 vďaka miestnym obyvateľom. V novembri 2008 sa uskutočnila jeho prvá rekonštrukcia. Kompletne ho obnovili tento rok. Súčasťou obnovy je nový kríž a nová drevená palisáda s desiatimi trámami - po jednom za každého člena posádky. Na trámoch sú umiestnené menovky letcov. V areáli pribudol aj nový stojan informačného panelu, ktorý približuje historické okolnosti havárie a osudy posádky.
Projekt sa uskutočnil za podpory organizácie Spirit of America, Veľvyslanectva USA na Slovensku a mesta Trenčianske Teplice.