Muž počas turistiky našiel granát z druhej svetovej vojny

Turčianky 21. decembra (TASR) - Muníciu z obdobia druhej svetovej vojny našiel pri turistike v lesnom poraste nad Turčiankami, v časti Kolianová v okrese Partizánske 48-ročný muž. Pyrotechnik na základe jeho fotografie zistil, že ide o granát nemeckej výroby. Informovala o tom v sobotu trenčianska krajská polícia na svojej stránke na sociálnej sieti.



"Do príchodu pyrotechnika miesto nálezu zaisťovala hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru z Partizánskeho. Pyrotechnik za dodržania bezpečnostných podmienok prezrel miesto, ako aj blízke okolie detektorom kovov na vyhľadávanie kovov a munície," uviedla polícia.







Počas prehliadky už pyrotechnik neobjavil žiadny granát ani inú funkčnú muníciu, počas vyhľadávania granátu však detektorom našiel nefunkčný stabilizátor do delostreleckej míny. "Delostrelecký stabilizátor míny nie je výbuchu schopný a nemá v sebe trhavinu. Miesto bolo zaznačené do GPS pre potreby bomb data centra," ozrejmili policajti.



Polícia v tejto súvislosti opätovne upozorňuje ľudí, že v prípade nálezu starej munície s ňou nemajú manipulovať a okamžite kontaktovať policajtov. "Aj napriek tomu, že munícia z druhej svetovej vojny je viac ako 70 rokov stará, môže byť stále nebezpečná a výbuchu schopná," dodala polícia.