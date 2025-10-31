< sekcia Regióny
Pri údržbe cintorínov v B. Bystrici pomáhali aj odsúdení
ZAaRES pripomína, aby sa návštevníci na cintorínoch počas nadchádzajúcich sviatočných dní správali ohľaduplne a s rešpektom.
Autor TASR
Banská Bystrica 31. októbra (TASR) - Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) v Banskej Bystrici vykonávali v uplynulých týždňoch intenzívnejšiu jesennú údržbu na všetkých 16 pohrebiskách, ktoré spravujú. Cintoríny čistili od lístia a nečistôt, aby boli pripravené na Sviatok všetkých svätých. Na prácach sa podieľali aj odsúdení v rámci zmluvnej spolupráce. Informoval o tom ZAaRES na sociálnej sieti.
„Prosíme však o pochopenie, opadané lístie k jeseni patrí. Aj keď sa snažíme udržiavať cintoríny čisté, nie je v našich silách odstrániť každý jeden list. Príroda sa nám v týchto dňoch pripomína svojou krásou a my ju s úctou nechávame dýchať,“ reagoval ZAaRES v súvislosti s niektorými ohlasmi obyvateľov.
Pripomína, aby sa návštevníci na cintorínoch počas nadchádzajúcich sviatočných dní správali ohľaduplne a s rešpektom. Zachovali dôstojnú atmosféru, vyhýbali sa hlučnému správaniu a pomohli udržať tieto miesta čisté a pokojné. Cintoríny v jeho správe sú otvorené nepretržite.
„Aj tento rok by sme radi vyzvali obyvateľov, aby pristupovali k úprave hrobového miesta ekologicky. Z ohľaduplnosti k prírode im odporúčame jednoduchosť, aby namiesto umelých kvetov využívali predmety z prírodných materiálov, vence z čečiny a živé kvety. Obrovské množstvo nerozložiteľných plastov, ktoré sa dokážu nahromadiť práve v tomto období, spôsobuje prírode veľké problémy,“ vyzval ZAaRES.
Dušičkové trhy s pestrou ponukou živých kvetov, prírodných vencov, ikebán a ďalších tradičných produktov sú na Námestí Štefana Moyzesa otvorené do 2. novembra, denne od 9.00 do 18.00 h.
„Prosíme však o pochopenie, opadané lístie k jeseni patrí. Aj keď sa snažíme udržiavať cintoríny čisté, nie je v našich silách odstrániť každý jeden list. Príroda sa nám v týchto dňoch pripomína svojou krásou a my ju s úctou nechávame dýchať,“ reagoval ZAaRES v súvislosti s niektorými ohlasmi obyvateľov.
Pripomína, aby sa návštevníci na cintorínoch počas nadchádzajúcich sviatočných dní správali ohľaduplne a s rešpektom. Zachovali dôstojnú atmosféru, vyhýbali sa hlučnému správaniu a pomohli udržať tieto miesta čisté a pokojné. Cintoríny v jeho správe sú otvorené nepretržite.
„Aj tento rok by sme radi vyzvali obyvateľov, aby pristupovali k úprave hrobového miesta ekologicky. Z ohľaduplnosti k prírode im odporúčame jednoduchosť, aby namiesto umelých kvetov využívali predmety z prírodných materiálov, vence z čečiny a živé kvety. Obrovské množstvo nerozložiteľných plastov, ktoré sa dokážu nahromadiť práve v tomto období, spôsobuje prírode veľké problémy,“ vyzval ZAaRES.
Dušičkové trhy s pestrou ponukou živých kvetov, prírodných vencov, ikebán a ďalších tradičných produktov sú na Námestí Štefana Moyzesa otvorené do 2. novembra, denne od 9.00 do 18.00 h.