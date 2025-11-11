Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 11. november 2025Meniny má Martin a Maroš
< sekcia Regióny

Pri úmrtí žiaka v Parchovanoch zastavili stíhanie pre usmrtenie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V prípade však došlo k obvineniu mladistvého dievčaťa pre prečin účasti na samovražde.

Autor TASR
Košice 11. novembra (TASR) - V prípade tragického úmrtia žiaka deviateho ročníka v Základnej škole (ZŠ) v Parchovanoch (okres Trebišov) spred dvoch rokov policajný vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia, pretože skutok nie je trestným činom. TASR to v utorok za Krajskú prokuratúru Košice potvrdil Branislav Bujňák. O zastavení vyšetrovania usmrtenia žiaka z dôvodu, že si na život siahol sám, upozornila TV Joj.

V prípade však došlo k obvineniu mladistvého dievčaťa pre prečin účasti na samovražde. Jej trestné stíhanie bolo ukončené návrhom vyšetrovateľa na konečné opatrenie. „Obe trestné veci boli predložené dozorujúcemu prokurátorovi, ktorý rozhodne o ďalšom postupe,“ uviedol pre TASR Bujňák. Na zastavenie vyšetrovania vo veci usmrtenia podali rodičia žiaka podľa televízie sťažnosť.

Pätnásťročný žiak ZŠ v Parchovanoch 20. novembra 2023 počas prestávky vyšiel na strechu školy a pri páde utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol.

Otec žiaka sa po tragédii pre médiá vyjadril, že jeho syn bol šikanovaný. Škola uviedla, že neevidovala podnet o podozrení zo šikany v jej priestoroch.
.

Neprehliadnite

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

NEHODA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Zranených odviezli sanitky