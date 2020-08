Pri úniku amoniaku v mäsokombináte v Trenčíne sa zranili dve osoby

Trenčín 4. augusta (TASR) - Zranenie dvoch osôb si vyžiadal únik amoniaku, ku ktorému došlo v utorok dopoludnia v mäsokombináte v Trenčíne. Pri udalosti zasahovalo desať príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Trenčína so štyrmi kusmi techniky, potvrdil to pre TASR hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.



V mäsokombináte došlo k úniku približne 20 litrov skvapalneného amoniaku. "Naši príslušníci túto uniknutú látku neutralizovali a následne vykonali odvetranie priestorov pomocou pretlakovej ventilácie. Po odvetraní vykonali monitoring ovzdušia a keďže tento nevykazoval prekročené hodnoty, miesto udalosti odovzdali majiteľovi," opísal Petrík.



V čase príchodu hasičov podľa neho v súvislosti s únikom amoniaku nehlásili žiadne zranenia, až následne dve osoby vykazovali nejaké zdravotné problémy. "Naši príslušníci im poskytli prvú pomoc, na miesto bola privolaná aj posádka záchrannej zdravotnej služby, ktorá ich odviezla do nemocnice," dodal.