Obete komunizmu z Liptova majú pamätník pri univerzite v Ružomberku

Ružomberok 23. novembra (TASR) - Obete komunistického režimu z Liptova majú po novom pamätník pred budovou rektorátu Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku. Odhalili ho vo štvrtok prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobility KU Markéta Rusnáková a predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner. Ako uviedol pre TASR, na Liptove doteraz takýto pamätník absentoval.



Sandtner priblížil, že ako konfederácia sa snažia, aby osádzanie pamätníkov a pamätných tabúľ malo určitú filozofiu. Podotkol, že nie je možné dať osobitný pamätník každému jednému z desaťtisícov politických väzňov. "Preto sa usilujeme, aby v každom regióne bol spoločný, venovaný obetiam komunizmu z celého regiónu, známym aj neznámym. Aby tam ľudia mohli prísť a spomenúť si na svojho otca, starého otca, predka, ktorý bol prenasledovaný a väznený," vysvetlil.



Konfederácia dostala do daru kameň a univerzita poskytla priestor. Realizácia pamätníka sa tak podľa Sandtnera podarila v rekordne krátkej dobe. "Je to v čase, keď už väčšina politických väzňov nežije, je ich už len zopár. Je to odchádzajúca generácia, skôr žijú ich rodinní príslušníci. Ale aj pre nich je to určite satisfakcia, že niekto na nich pamätá aj po dlhých rokoch," skonštatoval.



Pamätník v areáli KU je venovaný popraveným, väzneným, prenasledovaným, povolaným do pomocných technických práporov (PTP) pre vernosť kresťanskej viere a ideálom slobody i demokracie. Tiež väzneným vo väznici v Ružomberku, v lome Skladaná skala a príslušníkom PTP, ktorí stavali letisko Mokraď.