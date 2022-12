Pri univerzitnej včelnici vysadili v rámci projektu štyri lipy

Prešov 1. decembra (TASR) - Areál pri včelnici Prešovskej univerzity (PU) v Prešove sa rozrástol o štyri lipy, ktoré patria medzi významné včelárske dreviny. Vysadené boli v rámci projektu občianskeho združenia (OZ) Ľudia včelám. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



Univerzita pred dvoma rokmi zaradila do vzdelávacieho programu nový predmet včelárstvo. Na praktickú výučbu v areáli zriadila aj univerzitnú včelnicu s 11 včelstvami, v ktorých sa v letnom období nachádza až pol milióna včiel.



Aktuálne pri nej pribudli pre včely významné dreviny, lipy. Spoločne ich vysadili rektor PU Peter Kónya, predseda Slovenského zväzu včelárov Milan Rusnák, Stanislav Kowalski ako univerzitný včelmajster a regionálny riaditeľ pobočkovej siete súkromnej zdravotnej poisťovne Richard Palko.



"Lipa neodmysliteľne patrí k Šarišu. V tomto regióne máme veľmi veľa lokalít, ktoré majú staré stredoveké názvy odvodené od lipy, ako sú Lipany, Lipníky či Lipovce. Som preto rád, že lipa patrí nielen k Šarišu, ale odteraz už aj k našej univerzite," uviedol Kónya.



Jeho slová následne doplnil Rusnák, predseda Slovenského zväzu včelárov. "Je to vzácny strom, z ktorého profitujú ľudia, ale aj zvieratá, keďže jej kvety slúžia nielen včelám na to, aby mali obživu, ale aj ľuďom v čase chorôb, lebo má blahodarné účinky na priedušky a kašeľ," povedal Rusnák.



Dôležitosť tejto významnej dreviny pre včely vyzdvihol aj univerzitný včelmajster Kowalski, ktorý je zároveň predsedom OZ Komunitná včelia záhrada v Prešove. "Vďaka kvitnúcej lipe a jej dostatku peľu sú včely zdravšie a odolnejšie a netrpia na rôzne choroby, preto je to z hľadiska včiel a ich udržateľnosti významná rastlina," vysvetlil.