Pri upratovaní B. Bystrice pomáhajú ľudia z Podniku medzitrhu práce

Banská Bystrica 23. marca (TASR) - Pri celomestskom jarnom upratovaní Banskej Bystrice, ktoré sa začalo tento týždeň, pomáhajú pri čistení verejných priestranstiev aj pracovníci sociálneho Podniku medzitrhu práce. Vykonávajú pomocné činnosti súvisiace s hrabaním či odstraňovaním a nakladaním popílených náletových drevín do kontajnerov.



Podnik medzitrhu práce zriadilo mesto pred 13 rokmi. Zamestnáva ľudí zo znevýhodnených a zraniteľných skupín, zabezpečuje pre nich prácu najmä v oblasti komunálnych služieb. Jeho úlohou je pripraviť ich na riadne zamestnanie, poskytnúť im možnosť získať neexistujúce alebo stratené pracovné skúsenosti, návyky a uľahčiť tak vstup na trh práce. Je len na nich samotných, či a ako túto šancu využijú.



"Keď je silná sezóna, máme okolo 45 zamestnancov, ktorí vykonávajú rôzne pomocné práce, napríklad stavebné. Pracujú však najmä v oblasti revitalizácie zelene. Záhradnícke a rekreačné služby sú ako naša staršia sestra, ktorá nás koordinuje a cez ňu v spolupráci s mestom sa nám darí získavať zákazky," konštatovala pre TASR riaditeľka sociálneho podniku Milena Maková. Medzi ich zamestnancami sú i ľudia so zdravotným znevýhodnením.



Ich služby si môže objednať ktokoľvek. Podľa Makovej tak doteraz urobili niektoré obce v okolí alebo bytové spoločnosti, ak bolo treba pokosiť nejaký úsek pred bytovkami. V meste pod Urpínom ich pracovníkov vídať aj pri výmene dlažobných kociek.



Začiatok roka je pre Podnik medzitrhu práce z hľadiska poskytovania služieb v útlme, záujem sa začína až v jarnom období. Mestské zastupiteľstvo mu nedávno schválilo návratnú finančnú výpomoc vo výške 50.000 eur s termínom vrátenia do konca tohto roka. Dôvodom bolo preklenutie časového obdobia, po ktorom budú môcť fakturovať za prvé poskytnuté služby v novej sezóne, súvisiace hlavne s údržbou verejných priestorov a komunikácií.



Podnik medzitrhu práce predpokladá príjem z vlastnej činnosti vo výške 345.000 eur. Snahou je udržať vytvorené pracovné miesta a v jarnej a letnej sezóne opäť prijímať nových ľudí.