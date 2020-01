Pri úseku D4 pod Karpatmi majú prekryť vyústenie tunela pri Marianke

Bratislava 14. januára (TASR) – Najvhodnejším riešením pre trasovanie diaľnice D4 v úseku Bratislava-Rača–Bratislava-Záhorská Bystrica vrátane tunela pod Malými Karpatmi je variant V3a, ktorý ráta s verejnosťou požadovaným prekrytím vyústenia diaľnice v blízkosti obce Marianka. Vyplýva to zo správy o hodnotení navrhovanej činnosti, ktorá bola zverejnená v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).



Spomínaný variant má dĺžku necelých 12,5 kilometra, dĺžka tunela je 11.760 metrov. Úsek sa začína severovýchodne od mestskej časti (MČ) Rača (severne od MČ Vajnory), končí sa severozápadne od obce Marianka. Zvyšných 200 m bude vedených po násype po most, ktorým D4 bude prechádzať ponad cestu I/2 a napojí sa na mimoúrovňovú križovatku Záhorská Bystrica a ďalej na zrealizovaný úsek diaľnice D4, ktorý ju spája s diaľnicou D2 pri Stupave.



Najvhodnejší variant podľa hodnotiteľov bude mať počas prevádzky najnižší vplyv na prírodné prostredie, znečistenie ovzdušia i zdravie obyvateľstva, zníži i negatívny dosah stavby z hľadiska umiestnenia v území. „Predĺženie tunela a jeho zahĺbenie za obcou Marianka zmierni trvalé vplyv na dané územie z hľadiska možnosti využitia tejto lokality. Prekrytý tunel bude maskovať dopravnú stavbu v krajine na okraji intravilánu,“ pripomínajú hodnotitelia.



Momentálne plynie 30-dňová lehota na pripomienkovanie EIA navrhovanej činnosti. Verejnosť na to upozorňuje aj obec Marianka na svojom webe. Samospráva oceňuje, že Národná diaľničná spoločnosť v rámci jedného variantu zahrnula požadované prekrytie diaľnice, zároveň považuje za dôležité riešiť umiestnenie staveniska i navrhnutý spôsob razenia tunela. „Jedna z technológií umožňuje drvenie vyťaženej horniny priamo v tunelovej rúre, druhá ale mimo tunela. To by predstavovalo hlučné drvenie vyťaženej horniny v blízkosti Marianky. Z tunela sa vyťaží zhruba 3,4 milióna m3 nepodrvenej horniny," ozrejmuje obec.



Výstavba by sa podľa zámeru mohla začať v roku 2023 a trvať do roku 2030. Orientačné náklady stavby v prípade variantu vyhodnoteného ako najvhodnejší sa pohybujú od 977 miliónov po 1,073 miliardy eur s DPH. Hodnotenie navrhovanej činnosti sa týkalo viacerých variantov zámeru, ktorý bol do EIA predložený na jeseň 2016.