Pri útoku medvedice na Poľane nepomohli turistom ani spreje

Detva/Banská Bystrica 12. mája (TASR) - Jeden z dvoch ľudí, napadnutých v stredu (11. 5.) podvečer medvedicou v lokalite Drábovka v blízkosti horského hotela nad Hriňovou, je zamestnanec štátneho podniku Lesy SR, OZ Horehronie, ktorý trávil voľný čas na Poľane. Pri útoku sa obaja napadnutí bránili aj sprejom proti medveďom. Obranný účinok sa ale nedostavil a medvedicu to nezastavilo. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová.



Počas útoku jeden muž utrpel vážne zranenia najmä v oblasti tváre a vrtuľník ho previezol do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Druhého muža previezla sanitka s poraneniami nôh a ramena do zvolenskej nemocnice. Na mieste zasahovali záchranári, hasiči, policajti, Zásahový tím pre medveďa hnedého, na miesto privolali aj zástupcov CHKO Poľana a OZ Poľana.



Podľa Debnárovej bola medvedica v tom čase v sprievode troch mláďat. Útok sa stal v náročnom a nedostupnom teréne, čo značne komplikovalo zásah záchranných zložkám.



"Čo sa týka napadnutých turistov, treba zdôrazniť, že išlo o ľudí, ktorí sa v lese pohybujú pravidelne a majú vedomosť o tom, ako v takýchto situáciách reagovať," uviedla Debnárová. Podľa nej sa vo štvrtok na mieste uskutoční aj rekonštrukcia prípadu za účasti zamestnancov štátneho podniku Lesy SR, CHKO Poľana a Zásahového tímu pre medveďa hnedého.



"Vzhľadom na narastajúci počet konfliktných situácií medzi človekom a medveďom je nevyhnutné, aby sme danú tému otvorili celospoločensky a hľadali na ňu zodpovedné riešenia, ktoré budú chrániť životy ľudí," uviedla.



Lesy SR podľa nej dlhodobo upozorňujú na potrebu regulácie populácie medveďa hnedého na Slovensku, nakoľko ich stavy už dnes považujú za neúnosné. "Medvedica ako každá iná matka môže byť pri obrane svojho potomstva nevyspytateľná, obzvlášť v čase medvedej ruje, ktorá trvá práve v týchto mesiacoch," pripomenula hovorkyňa.