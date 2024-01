VIDEO: Zverejnili záznam z nehody na D1, kamionista ignoroval šípku

Trnava 31. januára (TASR) - Pri utorkovej (30. 1.) dopravnej nehode na diaľnici D1 pred Hlohovcom v smere na Trenčín zomrel 48-ročný vodič kamióna, občan Bosny a Hercegoviny. So svojím vozidlom narazil do auta cestárov, podľa kamerových záznamov vôbec nereagoval na smerovú šípku, ktorá bola na ňom umiestnená. Informuje o tom trnavská polícia na sociálnej sieti.



Zranenie utrpeli tiež traja pracovníci Slovenskej správy ciest, ktorí sa nachádzali v čase nárazu za zvodidlami. Doba ich liečenia by mala byť dlhšia ako sedem dní. "Kamión s návesom narazil aj do auta Fiat Ducato a ďalšieho auta, ktoré prerazili pravé zvodidlá a skončili mimo diaľnice," doplnila polícia, ktorá začala vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a ublíženie na zdraví. Škody na autách boli odhadnuté nad 44.000 eur a na poškodených zvodidlách viac ako 5000 eur.