< sekcia Regióny
Pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy
Diaľničiari v spolupráci s políciou pre zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky doplnili aj dočasné dopravné značenie.
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Pri Vajnorskom jazere v smere do Bratislavy došlo k zmene organizácie dopravy. Po novom je odbočenie na Vajnory z diaľnice D1 v smere od Trnavy možné najneskôr v križovatke Ivanka sever. Vodiči smerujúci do Vajnôr na cestu I/61 preto musia odbočiť o zhruba kilometer skôr, ako boli zvyknutí doteraz. Upozornila na to Národná diaľničná spoločnosť (NDS), ktorá apeluje na zvýšenie ostražitosti.
„Po poslednej uzávere diaľnice D1, súvisiacej s rekonštrukciou ťahu D1 a výstavbou križovatky D1/D4, došlo k zmene organizácie dopravy pri Vajnorskom jazere v smere do hlavného mesta,“ priblížila mediálna komunikácia NDS. Vyzýva vodičov, aby pozorne sledovali trvalé dopravné značenie a nejazdili po pamäti.
Diaľničiari v spolupráci s políciou pre zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky doplnili aj dočasné dopravné značenie (smerové dosky), aby motoristov upozornili na zmenu organizácie dopravy v dotknutom úseku a zabránili tak vzniku kolíznych situácií.
„Po poslednej uzávere diaľnice D1, súvisiacej s rekonštrukciou ťahu D1 a výstavbou križovatky D1/D4, došlo k zmene organizácie dopravy pri Vajnorskom jazere v smere do hlavného mesta,“ priblížila mediálna komunikácia NDS. Vyzýva vodičov, aby pozorne sledovali trvalé dopravné značenie a nejazdili po pamäti.
Diaľničiari v spolupráci s políciou pre zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky doplnili aj dočasné dopravné značenie (smerové dosky), aby motoristov upozornili na zmenu organizácie dopravy v dotknutom úseku a zabránili tak vzniku kolíznych situácií.