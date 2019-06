Pri Vartovke vyrastie prístrešok, poskytne úkryt pred slnkom i dažďom

Vartovka je nielen miestom návštev turistov z iných končín Slovenska, ale veľmi často tam chodia aj domáci. Je i cieľom školských výletov a návštev kúpeľných hostí z neďalekých Dudiniec.

Krupina 20. júna (TASR) - Počas tohtoročného leta by mal vzniknúť pri známej krupinskej Vartovke prístrešok pre turistov. Tamojšia samospráva získala naň dotáciu od Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vo výške 5000 eur.



Viac ako 450-ročná strážna veža, ktorá pochádza z čias tureckých nájazdov, patrí medzi najnavštevovanejšie kultúrne pamiatky v meste. Je z nej krásny výhľad na všetky svetové strany.



"Naším zámerom je vybudovať prístrešok so spevnenou plochou, ktorý by turistom poskytoval útočisko pri daždi, ale aj počas horúcich slnečných dní," povedal pre TASR primátor Krupiny Radoslav Vazan.



Vartovka je nielen miestom návštev turistov z iných končín Slovenska, ale veľmi často tam chodia aj domáci. Je i cieľom školských výletov a návštev kúpeľných hostí z neďalekých Dudiniec.



Samotnú Vartovku zrekonštruovali pred pár rokmi v spolupráci s BBSK. Z grantu, ktorý získali od Nadácie Orange, zriadili na veži aj panoramatické informačné fotomapy okolia. "Urobili sme tiež posedenie pre turistov a osadili na mieste smetné koše," doplnil primátor.