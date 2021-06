Pri Veľkom draždiaku plánuje investor vybudovať polyfunkčný objekt

Bratislava 30. júna (TASR) – V bratislavskej Petržalke pri jazere Veľký Draždiak plánuje investor vybudovať polyfunkčný objekt Tematínska s 55 bytmi a občianskou vybavenosťou. Postaviť chce aj tri detské ihriská, detský amfiteáter, umelý potok, dažďovú záhradu, rozľahlú komunitnú záhradu. Rovnako aj udržiavanú pláž, oddychovú lúku s ohniskom či široký bulvár pre peších spájajúci Chorvátske rameno s Veľkým Draždiakom. Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložila spoločnosť V.D. Lake na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Investor tvrdí, že chce urbanisticky zhodnotiť opustený a nedostatočne využívaný pozemok, takzvaný brownfield. Ide o lokalitu medzi jazerom Veľký Draždiak, Chorvátskym ramenom a zároveň medzi areálom súkromnej polikliniky a hotela. V súčasnosti je dotknutý pozemok oplotený a neprístupný. Nachádza sa tu stará vzrastlá náletová zeleň. Pri brehu jazera je trávnatá plocha so schátraným detským ihriskom a nefunkčnými sprchami. Celá južná časť je neudržiavaná a nachádza sa tam stavebný odpad a pozostatky rôznych konštrukcií z historického fungovania areálu.



Investor do EIA predložil zámer v dvoch variantoch. V prvom navrhuje urbanistické zhodnotenie výlučne svojich pozemkov a v druhom navrhuje komplexné riešenie celého zanedbaného územia vrátane úpravy okolitých pozemkov. Pri prvom variante plánuje vybudovať parkovanie so 130 (podzemná garáž), pri druhom so 148 (podzemná garáž a terén) parkovacími miestami. Celková podlahová plocha pri prvom variante je 13.009 štvorcových metrov (m2) a pri druhom variante 13.289 m2.



"Navrhované riešenie je optimalizované tak, aby eliminovalo všetky negatíva typické pre okolitú zástavbu a aby poskytlo kvalitné priestory na bývanie a občiansku vybavenosť, a pritom nebránilo zhodnoteniu jeho rekreačného potenciálu," tvrdí v zámere investor. Deklaruje voľný pohyb v priestore medzi Chorvátskym ramenom a jazerom Veľký Draždiak a zlepšenie stavu vegetácie na území.



Celkové náklady na projekt odhaduje na úrovni piatich miliónov eur.