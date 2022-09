Polícia zadržala 28 migrantov, auto zastavil až výstrel do pneumatiky

Nitra 17. septembra (TASR) – Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru Zemianska Oľča v okrese Komárno zadržali v sobotu v ranných hodinách 28 migrantov zo Sýrie. Tiesnili sa v batožinovom priestore dodávky, ktorú chceli policajti v rámci služby zameranej aj na nelegálnu migráciu skontrolovať v obci Bodza. Vodič bielej dodávky s rakúskym evidenčným číslom, bez predpísaného denného osvetlenia, na znamenie k zastaveniu vozidla nereagoval a pokračoval v jazde smerom na Dunajskú Stredu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Policajná hliadka začala vozidlo okamžite prenasledovať do mesta Veľký Meder. Po prejdení zastavanej časti približne dva kilometre za mestom počas prenasledovania použila varovný výstrel do vzduchu. Vodič prenasledovaného vozidla však na uvedený donucovací prostriedok nereagoval, preto policajti použili zbraň s výstrelom smerovaným na zadnú pneumatiku. Tú prestrelili a auto zastalo.



Zo strany vodiča a spolujazdca okamžite po zastavení vyskočili dve osoby, ktoré unikali do kukuričného poľa. Pátranie po prevádzačoch prebieha aj v spolupráci s políciou z Dunajskej Stredy. Prípad si prevzala na mieste cudzinecká polícia.