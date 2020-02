V Senici odletela strecha z bytového domu, došlo i k zraneniu dieťaťa

Senica 10. februára (TASR) - Následkom víchrice odletela na sídlisku Sotina v Senici strecha z bytového domu. TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Senica Viera Barošková s tým, že došlo i k ľahšiemu zraneniu dieťaťa.



"Zranila sa jedna osoba, ktorej poskytli hasiči predlekársku pomoc a po príchode zdravotnej služby bolo dieťa odovzdané do ich starostlivosti a odvezené do nemocnice. K zraneniu ďalších osôb neprišlo," uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave Júlia Kedrová. Podľa Baroškovej je dieťa už v domácej starostlivosti.



Na mieste zasahujú hasiči zo Senice. "Na mieste zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči a takisto príslušníci mestskej polície, ktorá poskytuje súčinnosť obyvateľom a zabezpečuje poriadok. Na mieste je aj primátor mesta Martin Džačovský, ktorý zabezpečuje firmu, ktorá odstráni plechové časti strechy. Mesto sa snaží zabezpečiť aj firmu, ktorá by poškodenú strechu opravila," doplnila pre TASR Barošková. "Podľa zatiaľ zistených informácií pri páde strechy vznikli menšie materiálne škody na okolo stojacich autách," dodala hovorkyňa mesta.



Polícia s členmi Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahujú v Trnavskom kraji predovšetkým na Záhorí. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



Na ceste II/500 v úseku Holíč - Kúty, približne jeden kilometer za Adamovom, sú spadnuté viaceré stromy cez obidva pruhy. Cesta je neprejazdná. "Hliadka Policajného zboru a členovia HaZZ zasahujú priamo na mieste. Niektorí vodiči nestihli zareagovať včas a narazili do popadaných stromov na ceste. Nehody riešime ako škodové udalosti," uviedla polícia.