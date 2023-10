Pri Vlachove sa zrazila dodávka s osobným autom,jedna osoba sa zranila

Vlachovo 27. októbra (TASR) - Na ceste I/67 pri obci Vlachovo v okrese Rožňava došlo v piatok dopoludnia k dopravnej nehode, pri ktorej sa zranila jedna osoba. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.



"Podľa prvotných informácií došlo k zrážke medzi dodávkovým vozidlom značky Mercedes a osobným vozidlom značky Nissan," priblížila Mésarová s tým, že cesta je už v súčasnosti úplne prejazdná. Pri udalosti sa zranila jedna osoba, so zraneniami ju previezli do zdravotníckeho zariadenia.