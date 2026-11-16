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Pri vodnej nádrži Bebrava vybudovali v Krupine oddychovú zónu
Oddychovú zónu dopĺňa nové sedenie a fotopoint.
Autor TASR
Krupina 16. novembra (TASR) - Pri vodnej nádrži Bebrava vybudovalo mesto Krupina v uplynulom období novú oddychovú zónu. Investícia v hodnote viac ako 10.000 eur, ktorú realizovalo z vlastných zdrojov, prispeje podľa primátora Radoslava Vazana k ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu v meste.
„Bebrava je miesto, ktoré od jari do jesene navštevujú naši obyvatelia pomerne intenzívne a hlavne počas leta, keď je možné sa tu kúpať,“ skonštatoval vo videu na sociálnej sieti. Dosluhujúci starosta verí, že nová oddychová zóna bude slúžiť nielen domácim obyvateľom, ale aj návštevníkom mesta.
V lokalite osadili informačné tabule, ktoré približujú pamätihodnosti na území mesta, prírodné pamiatky či kostolík na Petre, ktorý sa kedysi nachádzal na ľavom brehu krupinskej priehrady. Návštevníci tam nájdu tiež informácie o cyklotrasách či turistických chodníkoch. Oddychovú zónu dopĺňa nové sedenie a fotopoint.
„Bebrava je miesto, ktoré od jari do jesene navštevujú naši obyvatelia pomerne intenzívne a hlavne počas leta, keď je možné sa tu kúpať,“ skonštatoval vo videu na sociálnej sieti. Dosluhujúci starosta verí, že nová oddychová zóna bude slúžiť nielen domácim obyvateľom, ale aj návštevníkom mesta.
V lokalite osadili informačné tabule, ktoré približujú pamätihodnosti na území mesta, prírodné pamiatky či kostolík na Petre, ktorý sa kedysi nachádzal na ľavom brehu krupinskej priehrady. Návštevníci tam nájdu tiež informácie o cyklotrasách či turistických chodníkoch. Oddychovú zónu dopĺňa nové sedenie a fotopoint.