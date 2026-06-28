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Pri vodnej nádrži Neslušanka pribudla Lavička priateľstva

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Na archívnej snímke Vodná nádrž Neslušanka. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Nachádza sa na kopci medzi vodnou nádržou a Dubím.

Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 28. júna (TASR) - Okolie vodnej nádrže Neslušanka v Kysuckom Novom Meste doplnila Lavička priateľstva. Má byť doposiaľ najväčšou na Slovensku. Odhaliť ju plánujú v nedeľu podvečer, informoval na sociálnej sieti primátor Marián Mihalda.

Spomenul, že lavička vznikala počas posledných mesiacov, pre mesto ju vytvorili šikovní rezbári. Nachádza sa na kopci medzi vodnou nádržou a Dubím. „Lavička vznikla vďaka nášmu členstvu v Organizácii cestovného ruchu Kysuce aj ďalším sponzorom. Podľa verejne dostupných informácií bude najväčšou na Slovensku,“ priblížil Mihalda.

Primátor podľa svojich slov verí, že lavička priláka návštevníkov z celého Slovenska a ukáže ďalšie krásne miesto v Kysuckom Novom Meste.

Slávnostné odhalenie lavičky bude spojené s „opekačkou“ a v spolupráci s Kysuckou hvezdárňou aj s pozorovaním vysvietených modelov planét.
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