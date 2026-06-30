Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. jún 2026Meniny má Melánia
< sekcia Regióny

Pri vstupe do Košíc od Prešova budú dopravné obmedzenia

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vodičov žiadame o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, uviedla polícia.

Autor TASR
Košice 30. júna (TASR) - Vodiči musia od stredy (1. 7.) počítať s dopravným obmedzením pri vstupe do Košíc v smere od Prešova. Práce budú prebiehať na ceste v úseku od diaľnice smerom po Priemyselnú ulicu. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, pracovať sa bude v ľavom jazdnom pruhu.

„Vodičov žiadame o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia,“ uviedla polícia.

Upozornila, že hoci sa počas letných prázdnin očakáva na niektorých úsekoch pokojnejšia premávka, pri vstupe do mesta môže dochádzať k zdržaniu. Vodičom odporúča prispôsobiť jazdu aktuálnej dopravnej situácii, sledovať značenie a jazdiť bezpečne.
.

Neprehliadnite

Rezort vnútra spustil infolinku k referendu

VENEZUELA PO ZEMETRASENÍ: Počet nezvestných je obrovský

Podoba vysvedčení sa postupne vyvíjala a dlho nemala jednotnú formu

Program 16-finále MS v noci z utorka 30. júna na stredu 1. júla