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Pri vstupe do Košíc od Prešova budú dopravné obmedzenia
Vodičov žiadame o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, uviedla polícia.
Autor TASR
Košice 30. júna (TASR) - Vodiči musia od stredy (1. 7.) počítať s dopravným obmedzením pri vstupe do Košíc v smere od Prešova. Práce budú prebiehať na ceste v úseku od diaľnice smerom po Priemyselnú ulicu. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, pracovať sa bude v ľavom jazdnom pruhu.
„Vodičov žiadame o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia,“ uviedla polícia.
Upozornila, že hoci sa počas letných prázdnin očakáva na niektorých úsekoch pokojnejšia premávka, pri vstupe do mesta môže dochádzať k zdržaniu. Vodičom odporúča prispôsobiť jazdu aktuálnej dopravnej situácii, sledovať značenie a jazdiť bezpečne.
„Vodičov žiadame o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia,“ uviedla polícia.
Upozornila, že hoci sa počas letných prázdnin očakáva na niektorých úsekoch pokojnejšia premávka, pri vstupe do mesta môže dochádzať k zdržaniu. Vodičom odporúča prispôsobiť jazdu aktuálnej dopravnej situácii, sledovať značenie a jazdiť bezpečne.