Pri vstupe do Zádielskej tiesňavy otvorili informačné centrum a múzeum

Zádiel 17. júna (TASR) - Pri vstupe do Zádielskej tiesňavy v obci Zádiel v okrese Košice-okolie otvorili v pondelok informačné centrum a múzeum. Návštevníci tu nájdu informácie o turistických možnostiach, pamiatkach a charakteristickej faune a flóre v celej oblasti. TASR o tom informovala krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) s tým, že v lokalite pribudol aj sčítač turistov či nadrozmerné drevené postavičky.



"Nové informačné centrum by malo byť miestom prvého kontaktu návštevníka so Zádielskou tiesňavou, keďže sa nachádza v tesnej blízkosti parkoviska. Naším cieľom je, aby tu ľudia získali potrebné informácie o lokalite a zoznámili sa nielen so samotnou tiesňavou, ale aj s obcou a jej históriou," uviedol starosta obce Attila Nehoda s tým, že v budúcnosti by v budove chceli ponúkať aj ubytovanie.



Informačné centrum a múzeum vznikli v zrekonštruovanom objekte, kde sú tiež vytvorené priestory na rôzne školenia a konferencie, ako i návštevnícke zázemie s toaletami. V budove múzea zároveň otvorili expozíciu s názvom Zádielsky kabinet.



"Zádiel vďaka tomuto projektu ukázal, že aj dlhé roky známe lokality majú čím prekvapiť a priniesť návštevníkom nové lákavé atrakcie. Zádielsku tiesňavu ročne navštívia tisíce turistov z Košického kraja i celého Slovenska, preto si táto lokalita zaslúži zlepšenie turistických služieb, na čom systematicky pracujeme," povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.



Pri Zádielskej chate osadili dve trojmetrové drevené postavičky z príbehov o čarovnej krajine Haravara. Ide o projekt, ktorým sa KRT snaží oslovovať rodiny s deťmi o vzbudzovať v nich záujem o krásy Košického kraja. "Postavičky Maxa a Majky nielenže slúžia ako skvelé miesto na fotografovanie, ale motivujú aj najmenších turistov k návšteve jednej z najhlbších tiesňav na Slovensku. Súčasťou inštalácie je tiež rozprávkovo spracovaná mapa náučného chodníka vedúceho z obce Zádiel, okolo takzvanej Cukrovej homole, až priamo na vrchol tiesňavy," dodala výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková. Sčítač turistov zas umiestnili pri vstupe do Zádielskej tiesňavy.



Novinky sú výsledkom cezhraničného projektu z programu Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Z eurofondov bol financovaný v sume dokopy viac ako 950.000 eur.