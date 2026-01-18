< sekcia Regióny
Pri výbere strednej školy v Prešovskom kraji poradí školský portál
Prešov 18. januára (TASR) - Rozhodovanie žiakov končiacich ročníkov základných škôl o tom, kam ísť na strednú školu v Prešovskom kraji, pomôže uľahčiť webový portál kampo.sk. Ako informovala prešovská krajská samospráva, jeho cieľom je predstaviť ponuku a odbory stredných škôl v regióne.
V posledných týždňoch web prešiel aktualizáciou otvorených dát aj obmenou fotogalérií jednotlivých škôl. „Portál sa zameriava na ponuku stredoškolského vzdelávania pre aktuálny a nasledujúci školský rok 2026/2027 v prostredí krajských škôl s rôznym zameraním, ako je gymnaziálne štúdium, technika, strojárstvo, obchod a služby, gastrosféra, stavebníctvo a doprava, umenie i šport, pedagogika aj zdravotníctvo,“ uviedol Prešovský samosprávny kraj (PSK).
Portál tak poskytne záujemcom komplexnú ponuku vzdelávania pred podávaním prihlášok na stredné školy, uzávierka ktorých je 20. februára. Súčasťou je aj záber na krajské školské internáty a školské zariadenia, ktorými sú jazykové školy a škola v prírode pod Tatrami. Prezentované je taktiež portfólio cirkevných, súkromných a ďalších stredných škôl na území Prešovského kraja.
Každá zo škôl, ktorá využila ponuku propagácie na stredoškolskom portáli, informuje o ponuke svojich odborov, výhodách, tradíciách aj krúžkovej činnosti. „Zároveň ponúka možnosť nahliadnuť za svoje múry prostredníctvom bohatej fotogalérie, ktorá približuje atmosféru, vybavenie a život školy, zrealizované výlety, exkurzie, zájazdy, uskutočnenú prax či prebiehajúcu spoluprácu s partnermi, ako sú zdravotnícke zariadenia, zamestnávatelia a spoločnosti, vysoké školy, zahraničné stredné školy, kultúrne a iné inštitúcie,“ priblížila krajská samospráva.
Súčasťou portálu kampo.sk sú taktiež príbehy absolventov stredných škôl a predpoveď štúdia, ktorá vie ôsmakov a deviatakov nasmerovať k správnemu výberu stredoškolského štúdia.
