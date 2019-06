Pri vybratom kandidátovi na šéfa vodární uviedla komisia i odporúčanie

Situáciu v BVS vníma komisia ako kritickú a ako tvrdí, uvedomuje si potrebu krízového manažmentu v najbližších rokoch.

Bratislava 24. júna (TASR) – Pri víťazovi výberového konania na šéfa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) Petrovi Olajošovi žiadali členovia výberovej komisia uviesť do zápisnice aj odporúčanie. Olajoš podľa nich bude potrebovať vo vodárňach silný odborný tím a jasný mandát na dosiahnutie s mestom dohodnutých míľnikov. "V prípade, že sa takejto podpory Olajošovi nedostane, výberová komisia má pochybnosti o naplnení hlavného cieľa, ktorým má byť ozdravenie spoločnosti a jej vymanenie sa z nevýhodných zmlúv a záväzkov," píše sa v zápisnici zverejnenej na webe hlavného mesta. Olajoša a ďalších vybratých kandidátov na šéfov mestských firiem majú schvaľovať tento týždeň mestskí poslanci.



Situáciu v BVS vníma komisia ako kritickú a ako tvrdí, uvedomuje si potrebu krízového manažmentu v najbližších rokoch. Aj preto by mal mať podľa komisie Olajoš kvalitných spolupracovníkov v technických, odborných, prevádzkových a finančných úsekoch. "Keďže sám je právnik, za jeden z hlavných pilierov považuje komisia pozíciu finančného riaditeľa spoločnosti," uviedli vo svojom odporúčaní členovia komisie.



Výberová komisia sa však v závere rozhodovala medzi dvoma uchádzačmi, koho odporučí bratislavskému primátorovi Matúšovi Vallovi. V priemernom hodnotení získal z troch finálnych kandidátov Rastislav Lauko najviac bodov zo všetkých, a to 84. Za ním nasledoval Olajoš so ziskom 83 bodov a Emerich Šinka s 82,6 boda. "Vzhľadom na veľmi tesný rozdiel medzi prvým a druhým miestom a vzhľadom na to, že pán Olajoš bol preferovaným uchádzačom členov komisie podľa umiestnenia, hoci mal o jeden bod menej ako pán Lauko, predseda komisie jej navrhol na základe rokovacieho poriadku hlasovať o prvom a druhom mieste medzi Laukom a Olajošom," píše sa v zápisnici. Za Olajoša hlasovali štyria z piatich členov komisie. Za Lauka boli traja z piatich členov komisie. Výberová komisia následne odporučila primátorovi, aby na mestskom zastupiteľstve navrhol za nového šéfa BVS Olajoša. Ako druhého v poradí mu odporučila Lauka. Vallo sa rozhodol pre Olajoša. Či však bude stáť na čele BVS, rozhodnú poslanci.



Riaditeľ bratislavského magistrátu Ctibor Košťál, ktorý bol predsedom výberovej komisie, minulý týždeň povedal, že situácia v bratislavských vodárňach je vážna a ekonomické výsledky firmy sú zlé. Je tam podľa neho aj nevýhodná zmluva s dcérskou firmou BVS, spoločnosťou Infra Services. "Hľadali sme krízového manažéra, ktorý bude mať odvahu pustiť sa do boja a vyviesť akciovú spoločnosť zo zlej situácie," uviedol.



Olajoš vo svojom rozvojom pláne, zverejnenom na webe hlavného mesta, vidí BVS v roku 2022 ako stabilizovanú regulovanú spoločnosť, s prijatým strategickým plánom 2032 a vyrovnaným investičným dlhom. Cena vody by mala podľa neho v tom čase zodpovedať už nákladom a zmenená má byť aj firemná kultúra a štýl riadenia. Na konci svojej prezentácie má s otáznikmi uvedené aj "100-percentné ovládnutie BVS mestom Bratislava? a prípadné? zapojenie strategického investora?".



BVS je prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií v Bratislavskom kraji, v časti Trnavského a Trenčianskeho kraja. Akcionármi BVS sú obce a mestá v územnej pôsobnosti spoločnosti, pričom majoritným akcionárom je mesto Bratislava.