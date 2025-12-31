Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VIDEO: Výbuch propán-butánovej fľaše na chate: Jeden človek je zranený

Pri víkendovom požiari došlo k zraneniu muža, ktorý utrpel popáleniny a bol prevezený na ďalšie ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia.

Staškov 31. decembra (TASR) - Pri výbuchu propán-butánovej fľaše s následným požiarom v chate v obci Staškov v okrese Čadca došlo k zraneniu jednej osoby. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti, následkom požiaru vznikla majiteľovi chaty priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 10.000 eur.

Pri víkendovom požiari došlo k zraneniu muža, ktorý utrpel popáleniny a bol prevezený na ďalšie ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia. „Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Turzovke a z Hasičskej stanice v Čadci a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Staškov,“ spresnili z HaZZ.

Doplnili, že hasiči zasahovali jedným C prúdom za súčasného rozoberania konštrukcie chaty. Následne skontrolovali objekt pomocou termokamery.

