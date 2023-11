Pri východnej hranici sa opäť tvorí kolóna, dopravu riadia hraničiari

Vyšné Nemecké 21. novembra (TASR) - Dopravu pri východnej hranici v oboch smeroch riadia hliadky útvarov v pôsobnosti Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance. Dôvodom je, že pre nárast počtu nákladnej dopravy je prejazdný iba jeden jazdný pruh. Pre TASR to uviedla hovorkyňa RHCP Sobrance Agnesa Kopernická.



Kolóna začínajúca sa pri hraničnom priechode Vyšné Nemecké sa aktuálne končí medzi obcami Krčava a Orechová v okrese Sobrance. Ide o úsek dlhý zhruba päť kilometrov.



Ako uviedla, uplynulý víkend boli vybavené všetky kamióny smerujúce na Ukrajinu cez hraničný priechod Vyšné Nemecké - Užhorod čakajúce v kolóne, ktorá sa končila pred križovatkou do obce Hažín v Michalovskom okrese. V pondelok (20. 11.) ráno preto zrušili opatrenie zamerané na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a radenie osobných a nákladných motorových vozidiel v smere na hraničný priechod.



Policajné opatrenie s názvom Kolóna následne obnovili v utorok ráno. "Dôvodom je opätovný nárast nákladnej dopravy v smere na hraničný priechod," spresnila.



Podľa webovej stránky Finančnej správy SR je aktuálna čakacia lehota pre nákladnú dopravu na vstupe do Európskej únie (EÚ) cez hraničný priechod Vyšné Nemecké 240 minút a na výstupe z EÚ 60 minút. Osobná doprava je v oboch smeroch vybavovaná priebežne.