Výkop pri Trnave objavil archeologické nálezy, ktoré predtým nenašli

Suchá nad Parnou 26. augusta (TASR) – Množstvo keramických črepov a kamenných artefaktov našli v Suchej nad Parnou pri Trnave počas kopania základov pivnice pri rodinnom dome. Podľa archeológa Krajského pamiatkového úradu Trnava Matúša Sládka ide o artefakty zhruba 6000 až 7000 rokov staré, zaradené do lengyelskej kultúry. Upozornil, že na mieste sa už predtým uskutočňovala úprava terénu v súvislosti s výstavbou ulice, no hoci sa v čase odstránenia ornice nálezy museli črtať, buď ich nikto nerozpoznal, alebo ich zatajili.



Teraz nálezcu upútala koncentrácia keramických črepov. "Vo výkope sme s pomocou nálezcu, jeho syna a dobrovoľníka preskúmali časť sídliskovej jamy siahajúcej až do hĺbky 185 centimetrov. Našlo sa v nej množstvo archeologických predmetov vrátane torz keramických nádob. Na dvoch črepoch sa zachovali zvyšky maľovanej výzdoby. Z kamenných artefaktov sme identifikovali surovinu, čepele, úštepy a škrabadlo. V hline z výkopu vyvezenej nálezcom mimo pozemku stavby sa dohľadali ďalšie predmety, medzi nimi aj praslen," uviedol Sládok. Doplnil, že aj tento prípad je dôkazom, že k nálezom dochádza aj pri drobnej stavebnej činnosti, ktorá je však archeologicky sledovaná len minimálne. "O to je dôležitejšie, aby archeologická organizácia vykonávala osvetu a budovala sieť spolupracovníkov, aby takéto nálezy neunikali archeologickému bádaniu," zdôraznil Sládok.



Podľa pamiatkového zákona je archeologickým nálezom hnuteľná vec, ktorá je dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918 a spravidla sa našla alebo nachádza sa v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou, ako sú črepy z nádob, nástroje, zbrane, šperky, mince a podobne. Archeologickým nálezom sú tiež vojenské predmety, ktoré sa našli v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou a pochádzajú spred roku 1946.