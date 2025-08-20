Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Bratislave našli delostreleckú muníciu, okolité budovy evakuovali

Na snímke nalezená munícia. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Policajti pripomínajú verejnosti, aby v žiadnom prípade nemanipulovala s nájdenou muníciou či neznámymi pyrotechnickými predmetmi.

Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - V stredu popoludní našli pri výkopových prácach v blízkosti Javorinskej ulice v Bratislave delostreleckú muníciu. Polícia vykonala v danej oblasti bezpečnostné opatrenia, pričom pyrotechnik rozhodol o evakuovaní okolitých budov. Naďalej na mieste nachádza vojenskú muníciu. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Policajti bezodkladne na mieste vykonali potrebné bezpečnostné opatrenia, pričom na miesto sa v krátkom čase dostavil aj policajný pyrotechnik Pohotovostného policajného útvaru Bratislava. Ten po vykonaní dôkladnej ohliadky miesta nálezu rozhodol z bezpečnostných dôvodov krátko pred 15.30 h o evakuovaní okolitých budov. Pyrotechnik na mieste neustále nachádza vojenskú muníciu,“ ozrejmila polícia. Dopravu v okolí miesta nálezu nie je momentálne potrebné uzatvoriť.

Policajti pripomínajú verejnosti, aby v žiadnom prípade nemanipulovala s nájdenou muníciou či neznámymi pyrotechnickými predmetmi, u ktorých vzniká podozrenie, že môže ísť o nebezpečný predmet. Ich nájdenie je potrebné nahlásiť na linke 158.
