Pri výkopových prácach v Dubnici našli dva delostrelecké granáty
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 17. septembra (TASR) - Dva delostrelecké granáty z II. svetovej vojny objavil počas výkopových prác na pozemku muž v Dubnici nad Váhom. Nález oznámil polícii. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„Pyrotechnik za dodržania bezpečnostných predpisov určil, že ide o granáty, ktoré počas II. svetovej vojny používalo vojsko Československa. Muníciu previezli do policajného muničného trezoru,“ doplnila polícia.
Nález akejkoľvek munície je potrebné okamžite oznámiť polícii bez toho, aby s ňou nálezca manipuloval. „Pri náleze munície v zastavaných oblastiach s pohybom ľudí je potrebné zabezpečiť miesto nálezu do príchodu policajnej hliadky,“ zdôraznila polícia.
