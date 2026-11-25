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Pri výkopových prácach v Sačurove a Prešove našli vojenskú muníciu
Nález munície v Sačurove oznámil na tiesňovej linke 158 starosta obce.
Autor TASR
Sačurov 25. novembra (TASR) - V obci Sačurov v okrese Vranov nad Topľou našli v utorok (24. 11.) počas výkopových prác za Domom smútku muníciu z obdobia druhej svetovej vojny. V rovnaký deň zasahoval pyrotechnik aj v prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti.
Nález munície v Sačurove oznámil na tiesňovej linke 158 starosta obce. Privolaný pyrotechnik zistil, že ide o mínometný granát z obdobia druhej svetovej vojny. V Nižnej Šebastovej našiel muníciu 46-ročný muž počas výkopových prác za rozostavaným rodinným domom. Išlo o delostrelecký granát z obdobia prvej svetovej vojny. V oboch prípadoch miesta nálezov zabezpečili policajné hliadky a muníciu prevzal pyrotechnik na zneškodnenie.
Polícia v tejto súvislosti opätovne upozorňuje verejnosť, aby s nájdenou muníciou nemanipulovala, nepremiestňovala ju ani sa ju nepokúšala rozobrať. Nález je potrebné bezodkladne oznámiť na tiesňovej linke 158 alebo 112. „Aj po desaťročiach môže byť stará munícia mimoriadne nebezpečná a ohroziť život a zdravie,“ zdôraznila polícia.
Nález munície v Sačurove oznámil na tiesňovej linke 158 starosta obce. Privolaný pyrotechnik zistil, že ide o mínometný granát z obdobia druhej svetovej vojny. V Nižnej Šebastovej našiel muníciu 46-ročný muž počas výkopových prác za rozostavaným rodinným domom. Išlo o delostrelecký granát z obdobia prvej svetovej vojny. V oboch prípadoch miesta nálezov zabezpečili policajné hliadky a muníciu prevzal pyrotechnik na zneškodnenie.
Polícia v tejto súvislosti opätovne upozorňuje verejnosť, aby s nájdenou muníciou nemanipulovala, nepremiestňovala ju ani sa ju nepokúšala rozobrať. Nález je potrebné bezodkladne oznámiť na tiesňovej linke 158 alebo 112. „Aj po desaťročiach môže byť stará munícia mimoriadne nebezpečná a ohroziť život a zdravie,“ zdôraznila polícia.