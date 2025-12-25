< sekcia Regióny
Pri výrobe medovníkov sú základom kvalitné suroviny, radí medovnikárka
Základom polevy z vaječných bielkov je podľa nej dobrý cukor.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bardejov 25. decembra (TASR) - Základom pri výrobe medovníkoch sú kvalitné suroviny. Je potrebné dať si záležať na kvalitnom mede, múke a pri poleve na jemnom cukre. Radí to medovnikárka Agáta Jančušová z Bartošoviec v okrese Bardejov, ktorá sa ich výrobe venuje takmer 20 rokov.
Ako povedala, v súčasnosti sú dve oblasti záujmu o zdobené medovníky. „Veľa ľudí preferuje klasický medovník, ktorý je ozdobený bielkovou polevou a potom ten taký druhý trend je, keď sa robia farebné medovníky. Sú to rôzne postavičky a tie skôr využívajú ako ozdoba na torty, ale aj ako kusové, ale stále ostávajú v popredí tie klasické bielkovou polevou zdobené,“ povedala Jančušová.
Pri výrobe medovníkov je podľa nej dôležité vedieť dobre spracovať cesto a použiť kvalitné suroviny. „Dať si záležať na múke, mede a potom dať do toho vypracovania cesta, veľmi veľa lásky. Medovníkové cesto treba trošku vybúchať, ale treba ho vedieť aj pohladkať, lebo ono sa to potom pri tom pečení veľmi vypomstí,“ vysvetlila medovnikárka.
Recept si medzi sebou medovnikárky posúvajú, každá si ho však prispôsobí. „Základné suroviny sú múka, vajcia, med, práškový cukor, korenie a sóda bikarbóna, práškový cukor, korenie a sóda bikarbóna. Nepridávam žiadne kakao ani kypridlá,“ uviedla Jančušová.
Základom polevy z vaječných bielkov je podľa nej dobrý cukor. „Odporúčam dať si záležať na cukre, nech je to cukor púder, ktorý je oveľa jemnejší, neobsahuje také drobné kryštáliky. Odporúčam nikdy bielkovú polevu nešľahať elektrickým šľahačom. Akonáhle do toho dostanete veľmi veľa tých vzduchových bubliniek, už tú polevu nevymiešate tak, ako treba. Pri nanášaní sa držte jednej zásady, dotknem sa polevou medovníka, automaticky vrecúško dvihnem a polevu ťahám vzduchom, nikdy nejdem po medovníku, lebo keď to ťaháte vzduchom, urobí sa vám pekná linka,“ vysvetlila medovnikárka.
Piecť medovníky začala aktívne v roku 2008 a následne sa začala stretávať s medovnikárkami. „Nie je to o tom, že si navzájom konkurujeme, lebo o konkurencii tam nie je žiadna reč. Je to o tom, že si radíme, podporujeme sa, pomáhame si a riešime veľa iných aj súkromných vecí,“ dodala Janšučová.
Ako povedala, v súčasnosti sú dve oblasti záujmu o zdobené medovníky. „Veľa ľudí preferuje klasický medovník, ktorý je ozdobený bielkovou polevou a potom ten taký druhý trend je, keď sa robia farebné medovníky. Sú to rôzne postavičky a tie skôr využívajú ako ozdoba na torty, ale aj ako kusové, ale stále ostávajú v popredí tie klasické bielkovou polevou zdobené,“ povedala Jančušová.
Pri výrobe medovníkov je podľa nej dôležité vedieť dobre spracovať cesto a použiť kvalitné suroviny. „Dať si záležať na múke, mede a potom dať do toho vypracovania cesta, veľmi veľa lásky. Medovníkové cesto treba trošku vybúchať, ale treba ho vedieť aj pohladkať, lebo ono sa to potom pri tom pečení veľmi vypomstí,“ vysvetlila medovnikárka.
Recept si medzi sebou medovnikárky posúvajú, každá si ho však prispôsobí. „Základné suroviny sú múka, vajcia, med, práškový cukor, korenie a sóda bikarbóna, práškový cukor, korenie a sóda bikarbóna. Nepridávam žiadne kakao ani kypridlá,“ uviedla Jančušová.
Základom polevy z vaječných bielkov je podľa nej dobrý cukor. „Odporúčam dať si záležať na cukre, nech je to cukor púder, ktorý je oveľa jemnejší, neobsahuje také drobné kryštáliky. Odporúčam nikdy bielkovú polevu nešľahať elektrickým šľahačom. Akonáhle do toho dostanete veľmi veľa tých vzduchových bubliniek, už tú polevu nevymiešate tak, ako treba. Pri nanášaní sa držte jednej zásady, dotknem sa polevou medovníka, automaticky vrecúško dvihnem a polevu ťahám vzduchom, nikdy nejdem po medovníku, lebo keď to ťaháte vzduchom, urobí sa vám pekná linka,“ vysvetlila medovnikárka.
Piecť medovníky začala aktívne v roku 2008 a následne sa začala stretávať s medovnikárkami. „Nie je to o tom, že si navzájom konkurujeme, lebo o konkurencii tam nie je žiadna reč. Je to o tom, že si radíme, podporujeme sa, pomáhame si a riešime veľa iných aj súkromných vecí,“ dodala Janšučová.