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Pri Vyšnom Medzeve horí les

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Miesto požiaru. Foto: HaZZ

Na mieste zasahuje 12 profesionálnych hasičov s ôsmimi kusmi hasičskej techniky.

Autor TASR
Vyšný Medzev 31. augusta (TASR) - Požiar zasiahol v pondelok predpoludním trávnatý porast v katastri obce Vyšný Medzev v okrese Košice-okolie. Plamene sa následne rozšírili do ihličnatého a zmiešaného lesného porastu. Požiar v súčasnosti zasiahol asi osem hektárov lesa, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.

Na mieste zasahuje 12 profesionálnych hasičov s ôsmimi kusmi hasičskej techniky. S likvidáciou požiaru pomáha aj 16 členov dobrovoľných hasičských zborov z Medzeva, Štósu, Mokraniec, Paňoviec a Šemše.

„Na miesto smeruje vrtuľník Ozbrojených síl SR. Zároveň je požiarovisko monitorované hasičským dronom, ktorý pomáha sledovať situáciu a vyhľadávať ohniská,“ informoval HaZZ.

Hasiči pokračujú v likvidácii požiaru a v snahe zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu. Požiar trávnatého porastu bol nahlásený krátko pred 12.00 h.

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