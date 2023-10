Pri základných školách v Piešťanoch inštalujú cyklostojany

Piešťany 1. októbra (TASR) - Sumu viac ako 51.000 eur investovalo mesto Piešťany do výroby nových cyklostojanov pre miestne základné školy (ZŠ). Postupne ich umiestni k školským zariadeniam, ich celková kapacita je 240 bicyklov. Informoval o tom Martin Ričány z odboru komunikácie na piešťanskej radnici.



Najviac nových stojanov pribudne na ZŠ na Brezovej ulici - 33 kusov, 24 kusov bude slúžiť na ZŠ na Mojmírovej ulici a na ZŠ M. R. Štefánika na Vajanského ulici, 22 bude umiestnených v areáli školy na sídlisku Adama Trajana a 15 pri vstupe do školy na Holubyho ulici. "S prácami sa začalo 25. septembra na ZŠ na Mojmírovej ulici, všetky stojany by mali byť na školách k dispozícii do dvoch mesiacov," uviedol.



Mesto získalo na projekt 30.000 eur z dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v rámci výzvy ministerstva dopravy, zostatok poskytlo z vlastného rozpočtu. Zámer je umožniť ekologickejší prístup k dovozu a odvozu žiakov i dochádzaniu pedagogického zboru i zníženie celkovej frekvencie dopravy najmä v hodinách dopravných špičiek.