< sekcia Regióny
Pri základných školách vo Vrábľoch pribudne elektronická závora
Do areálu budú mať povolený vjazd len oprávnené vozidlá zásobovania, zamestnancov škôl, dopravnej obsluhy a technických služieb.
Autor TASR
Vráble 28. januára (TASR) - V areáli základných škôl na Levickej a Školskej ulici vo Vrábľoch začne od 3. februára fungovať elektronický závorový systém. Ako informovala radnica, jeho cieľom je zvýšiť bezpečnosť detí v okolí škôl.
Podľa mestského úradu sa systém na školy inštaloval na základe podnetov škôl, rodičov aj obyvateľov. „Bol pripravený v spolupráci s odborníkmi na dopravu a príslušnými schvaľovacími orgánmi. So školami bolo jeho zavedenie riadne prerokované,“ pripomenula radnica. Do areálu budú mať povolený vjazd len oprávnené vozidlá zásobovania, zamestnancov škôl, dopravnej obsluhy a technických služieb. Rodičia sa autom priamo do areálu škôl od 3. februára nedostanú.
Na vystupovanie a nastupovanie detí budú slúžiť parkovacie miesta a parkovací pás na Školskej ulici a v jej okolí. „V prvých mesiacoch prevádzky bude elektronický závorový systém fungovať v pilotnom režime, počas ktorého sa bude priebežne vyhodnocovať jeho funkčnosť a nastavovať tak, aby priniesol očakávané benefity pre bezpečnosť detí. Na dodržiavanie nového režimu bude dohliadať aj Mestská polícia Vráble,“ doplnil mestský úrad.
Podľa mestského úradu sa systém na školy inštaloval na základe podnetov škôl, rodičov aj obyvateľov. „Bol pripravený v spolupráci s odborníkmi na dopravu a príslušnými schvaľovacími orgánmi. So školami bolo jeho zavedenie riadne prerokované,“ pripomenula radnica. Do areálu budú mať povolený vjazd len oprávnené vozidlá zásobovania, zamestnancov škôl, dopravnej obsluhy a technických služieb. Rodičia sa autom priamo do areálu škôl od 3. februára nedostanú.
Na vystupovanie a nastupovanie detí budú slúžiť parkovacie miesta a parkovací pás na Školskej ulici a v jej okolí. „V prvých mesiacoch prevádzky bude elektronický závorový systém fungovať v pilotnom režime, počas ktorého sa bude priebežne vyhodnocovať jeho funkčnosť a nastavovať tak, aby priniesol očakávané benefity pre bezpečnosť detí. Na dodržiavanie nového režimu bude dohliadať aj Mestská polícia Vráble,“ doplnil mestský úrad.