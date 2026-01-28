Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 28. január 2026Meniny má Alfonz
< sekcia Regióny

Pri základných školách vo Vrábľoch pribudne elektronická závora

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko

Do areálu budú mať povolený vjazd len oprávnené vozidlá zásobovania, zamestnancov škôl, dopravnej obsluhy a technických služieb.

Autor TASR
Vráble 28. januára (TASR) - V areáli základných škôl na Levickej a Školskej ulici vo Vrábľoch začne od 3. februára fungovať elektronický závorový systém. Ako informovala radnica, jeho cieľom je zvýšiť bezpečnosť detí v okolí škôl.

Podľa mestského úradu sa systém na školy inštaloval na základe podnetov škôl, rodičov aj obyvateľov. „Bol pripravený v spolupráci s odborníkmi na dopravu a príslušnými schvaľovacími orgánmi. So školami bolo jeho zavedenie riadne prerokované,“ pripomenula radnica. Do areálu budú mať povolený vjazd len oprávnené vozidlá zásobovania, zamestnancov škôl, dopravnej obsluhy a technických služieb. Rodičia sa autom priamo do areálu škôl od 3. februára nedostanú.

Na vystupovanie a nastupovanie detí budú slúžiť parkovacie miesta a parkovací pás na Školskej ulici a v jej okolí. „V prvých mesiacoch prevádzky bude elektronický závorový systém fungovať v pilotnom režime, počas ktorého sa bude priebežne vyhodnocovať jeho funkčnosť a nastavovať tak, aby priniesol očakávané benefity pre bezpečnosť detí. Na dodržiavanie nového režimu bude dohliadať aj Mestská polícia Vráble,“ doplnil mestský úrad.
.

Neprehliadnite

PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom, SNS na prahu zvoliteľnosti

VIDEO: Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak

FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami