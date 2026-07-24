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VIDEO: Pri zápase v Žiline bolo nasadených viac ako 600 policajtov
Na futbalovom stretnutí sa zúčastnilo viac ako 7000 divákov, z toho 1800 fanúšikov poľského klubu.
Autor TASR
Žilina 24. júla (TASR) - V rámci bezpečnostných opatrení, ktoré vykonalo Krajské riaditeľstvo policajného zboru (PZ) v Žiline v súvislosti so štvrtkovým (23. 7.) medzinárodným futbalovým zápasom medzi MŠK Žilina a GKS Katovice bolo nasadených viac ako 600 príslušníkov PZ. Pri zabezpečení podujatia bol využitý vrtuľník, vodné striekačky a drony. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Na bezpečnostných opatreniach sa podieľali nielen jednotlivé krajské riaditeľstvá PZ, ale aj Odbor železničnej polície Prezídia Policajného zboru (PPZ), Odbor kynológie a hipológie PPZ, riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície, Úrad kriminalistickej techniky PPZ a Letecký útvar Ministerstva vnútra SR,“ vymenovala Kocková.
Na futbalovom stretnutí sa zúčastnilo viac ako 7000 divákov, z toho 1800 fanúšikov poľského klubu. Počas opatrení nebol zaznamenaný žiadny incident. „Cieľom bezpečnostných opatrení bolo zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku, udržať verejný poriadok, predchádzať výtržnostiam a diváckemu násiliu v okolí štadióna a na území mesta Žilina, ako aj zabrániť prejavom národnej, národnostnej, rasovej či etnickej nenávisti a iným formám neznášanlivosti,“ spresnila hovorkyňa s tým, že súčasťou opatrení bolo aj zabezpečenie dodržiavania zákona o organizovaní verejných športových podujatí.
„Na bezpečnostných opatreniach sa podieľali nielen jednotlivé krajské riaditeľstvá PZ, ale aj Odbor železničnej polície Prezídia Policajného zboru (PPZ), Odbor kynológie a hipológie PPZ, riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície, Úrad kriminalistickej techniky PPZ a Letecký útvar Ministerstva vnútra SR,“ vymenovala Kocková.
Na futbalovom stretnutí sa zúčastnilo viac ako 7000 divákov, z toho 1800 fanúšikov poľského klubu. Počas opatrení nebol zaznamenaný žiadny incident. „Cieľom bezpečnostných opatrení bolo zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku, udržať verejný poriadok, predchádzať výtržnostiam a diváckemu násiliu v okolí štadióna a na území mesta Žilina, ako aj zabrániť prejavom národnej, národnostnej, rasovej či etnickej nenávisti a iným formám neznášanlivosti,“ spresnila hovorkyňa s tým, že súčasťou opatrení bolo aj zabezpečenie dodržiavania zákona o organizovaní verejných športových podujatí.