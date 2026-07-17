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Pri zápase Žiliny so Splitom bolo v akcii vyše 700 policajtov

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Na snímke sprava Miroslav Káčer (Žilina) a Roko Brajkovič (Split) bojujú o loptu počas odvetného zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) vo futbale MŠK Žilina - HNK Hajduk Split v Žiline vo štvrtok 16. júla 2026. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Na futbalovom stretnutí sa zúčastnilo viac ako 7800 divákov, z toho 1250 fanúšikov chorvátskeho klubu.

Autor TASR
Žilina 17. júla (TASR) - Do bezpečnostných opatrení v súvislosti so štvrtkovým (16. 7.) futbalovým zápasom na žilinskom štadióne medzi domácim MŠK Žilina a Hajdukom Split bolo nasadených viac ako 700 policajtov. TASR o tom v piatok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Pripomenula, že odvetný zápas predkola Európskej ligy bol vyhodnotený ako rizikový. „Cieľom bezpečnostných opatrení bolo zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku, udržať verejný poriadok, predchádzať výtržnostiam a diváckemu násiliu v okolí štadióna a na území mesta Žilina, ako aj zabrániť prejavom národnej, národnostnej, rasovej či etnickej nenávisti a iným formám neznášanlivosti,“ uviedla Šefčíková.

Na futbalovom stretnutí sa zúčastnilo viac ako 7800 divákov, z toho 1250 fanúšikov chorvátskeho klubu. „Do bezpečnostných opatrení bolo nasadených viac ako 700 príslušníkov Policajného zboru. Pri zabezpečení podujatia bol využitý vrtuľník, vodné striekačky a drony. Počas opatrení bol zaznamenaný len jeden incident, pri ktorom bol zaistený jeden občan Slovenskej republiky,“ dodala Šefčíková.
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