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Pri zápase Žiliny so Splitom bolo v akcii vyše 700 policajtov
Na futbalovom stretnutí sa zúčastnilo viac ako 7800 divákov, z toho 1250 fanúšikov chorvátskeho klubu.
Autor TASR
Žilina 17. júla (TASR) - Do bezpečnostných opatrení v súvislosti so štvrtkovým (16. 7.) futbalovým zápasom na žilinskom štadióne medzi domácim MŠK Žilina a Hajdukom Split bolo nasadených viac ako 700 policajtov. TASR o tom v piatok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Pripomenula, že odvetný zápas predkola Európskej ligy bol vyhodnotený ako rizikový. „Cieľom bezpečnostných opatrení bolo zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku, udržať verejný poriadok, predchádzať výtržnostiam a diváckemu násiliu v okolí štadióna a na území mesta Žilina, ako aj zabrániť prejavom národnej, národnostnej, rasovej či etnickej nenávisti a iným formám neznášanlivosti,“ uviedla Šefčíková.
Na futbalovom stretnutí sa zúčastnilo viac ako 7800 divákov, z toho 1250 fanúšikov chorvátskeho klubu. „Do bezpečnostných opatrení bolo nasadených viac ako 700 príslušníkov Policajného zboru. Pri zabezpečení podujatia bol využitý vrtuľník, vodné striekačky a drony. Počas opatrení bol zaznamenaný len jeden incident, pri ktorom bol zaistený jeden občan Slovenskej republiky,“ dodala Šefčíková.
Pripomenula, že odvetný zápas predkola Európskej ligy bol vyhodnotený ako rizikový. „Cieľom bezpečnostných opatrení bolo zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku, udržať verejný poriadok, predchádzať výtržnostiam a diváckemu násiliu v okolí štadióna a na území mesta Žilina, ako aj zabrániť prejavom národnej, národnostnej, rasovej či etnickej nenávisti a iným formám neznášanlivosti,“ uviedla Šefčíková.
Na futbalovom stretnutí sa zúčastnilo viac ako 7800 divákov, z toho 1250 fanúšikov chorvátskeho klubu. „Do bezpečnostných opatrení bolo nasadených viac ako 700 príslušníkov Policajného zboru. Pri zabezpečení podujatia bol využitý vrtuľník, vodné striekačky a drony. Počas opatrení bol zaznamenaný len jeden incident, pri ktorom bol zaistený jeden občan Slovenskej republiky,“ dodala Šefčíková.