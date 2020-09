DESIVÉ: Auto sa zrazilo s policajnou motorkou, zasahoval vrtuľník

Žarnovica 18. septembra (TASR) – Na rýchlostnej ceste R1 pri Žarnovici v smere do Novej Bane došlo v piatok k vážnej dopravnej nehode. Pri zrážke s osobným automobilom bol zranený policajt na služobnej motorke, pre TASR to potvrdilo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby.



Na mieste nehody musela zasahovať helikoptéra, ktorá zraneného policajta transportovala do nemocnice. Rýchlostná cesta R1 je po nehode v smere do Nitry v danom úseku pre pokračujúce práce hasičov stále neprejazdná.