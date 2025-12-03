Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri zásahu neďaleko Žiaru nad Hronom zadržali policajti dve osoby

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Spolujazdec polícii dobrovoľne vydal bielu kryštalickú látku, pričom uviedol, že ide o pervitín.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 3. decembra (TASR) - Žiarski kriminalisti zasahovali v utorok (2. 12.) vo večerných hodinách na ceste neďaleko Žiaru nad Hronom, kde zastavili osobné auto s dvomi osobami. Spolujazdec polícii dobrovoľne vydal bielu kryštalickú látku, pričom uviedol, že ide o pervitín. Na sociálnej sieti o tom informuje banskobystrická krajská polícia.

Ako uviedla, obidve osoby policajti zadržali, pričom po vypočutí vyšetrovateľom jednu z nich prepustili. „Zaistený materiál bol zaslaný na expertízne skúmanie, pričom predbežná expertíza potvrdila prítomnosť drog, išlo o metamfetamín vo väčšom množstve,“ dodala polícia s tým, že vyšetrovateľ v Žiari nad Hronom vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť a v prípade naďalej prebiehajú procesné úkony.
